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Jockey Club se quedó a las puertas del tercer título del Torneo del Interior ante un Tala implacable

El equipo de Fisherton hizo un buen primer tiempo, pero el local lo definió en una ráfaga en el complemento. Gran campaña rosarina

3 de octubre 2026 · 18:38hs
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Es el final. Tala empieza el festejo del título del Torneo del Interior y los jugadores de Jockey Club a resignarse.

Es el final. Tala empieza el festejo del título del Torneo del Interior y los jugadores de Jockey Club a resignarse.

Se sabía que la empresa iba a ser difícil y así fue. Jockey Club de Rosario debió definir en Córdoba el título del Torneo del Interior y Tala RC lo hizo valer. Con un inapelable 34 a 20 se quedó con su segunda estrella del campeonato más federal, igualando al conjunto de Fisherton que no pudo quedarse con la tercera. De todas formas, fue muy meritorio y ahora le toca volver a luchar en el Regional del Litoral.

Jockey estuvo tan a la altura de las circunstancias, que finalizó el primer tiempo arriba en el marcador y al inicio del complemento se alejó. Pero no por nada Tala RC tuvo un paso arrollador por el torneo y en la semifinal remontó lo que parecía derrota ante Jockey Club de Córdoba. Por lo que combinaba dos virtudes que puso en práctica en el último tramo del partido para darlo vuelta.

Tala inició el partido con un penal, que enseguida devolvió Jockey a través de Baronio. Y en el final de una dura primera mitad, muy físico, el conjunto rosarino pegaría el golpe sobre la mesa con el try de Baraldi.

Claro que Tala no se achicó y antes del descanso marcaría su try sin conversión para que el resultado fuera 10 a 8.

La ráfaga local para darlo vuelta

De entrada, nuevamente Baronio le daría a Jockey tres puntos para un 13 a 8 que podría direccionar el rumbo, pero desde ahí Tala empezó a tallar fuerte y cambiaría todo.

>>Leer más: Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

Así, apenas pasado el complemento ya había metido tres tries y sacaba una diferencia de 34 a 13 que asomaba definitiva.

Jockey volvió a meterse en el partido con otro try de Baronio, pero no le alcanzó el tiempo. Tala fue una ráfaga implacable y se llevó la final, festejando con su gente en Villa Warcalde por 34 a 20.

Formaciones de Tala y Jockey Club

Tala: Julián Escanilla, Lucas Bredanini (c) y Enzo Avaca; Lautaro Simes y Gregorio Hernández; Gastón Garayzabal, Mateo Cajal y Federico Simondi; Ignacio Díaz y Facundo Ortiz; Agustin De Vertiz, Ignacio De Vértiz, Mauricio Kember y Luciano Avaca; Mateo Soler. Entrenador: Horacio Ambrosio.

Jockey Club: Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy e Ignacio Orsetti; Marcos Lorenzini y Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Santiago Cassielo, Fermín Vergara Oroño, Ignacio Dogliani y Manuel Lluch; Joaquín Fanjul. Entrenador: Federico Amelong.

Después de una gran campaña, que incluyó ganar la zona con contundencia y vencer a Estudiantes de Paraná y Duendes en el camino a la final, Jockey Club ahora deberá enfocarse en la defensa del título en el Regional del Litoral.

Está inserto en el grupo de los cuatro que definirán el título, pero debe asegurarse el lugar en las fechas que restan. Duendes es el único clasificado.

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