Dura derrota de Atlético del Rosario en Tortuguitas y la chance de salvarse se demora una semana

Plaza cayó con contundencia ante Alumni y ahora deberá ganarle al descendido Champagnat en el Pasaje Gould para seguir en el Top 14 de la Urba

Uno de los dos tries de Atlético del Rosario ante Alumni, insuficientes para torcer su suerte. Ahora debe ganar en el Pasaje Gould para permanecer en el Top 14 de la Urba.

La visita de Atlético del Rosario ante Alumni iba ser muy complicada, pero llegaba con el estímulo de haberle dado dura batalla al imperturbable líder Newman una semana antes. Pero fue un espejismo y en Tortuguitas cayó con contundencia 54 a 20. La buena fue que perdió Los Matreros y en la próxima fecha, si vence en el Pasaje Gould al descendido Champagnat, habrá asegurado la permanencia en el Top 14 de la Urba .

Plaza Jewell jugó un gran partido ante Newman, palo y palo, tries a tries, y aunque perdió, dejó una imagen positiva para las tres fechas decisivas del torneo. Pero en la visita a Alumni, que pelea por disputar el título, dio un claro paso atrás en un partido sin equivalencias.

Los try convertidos por José León Cáceres y Manuel Nogués, que además aportó dos conversiones y dos penales, sirvieron de poco ante el local que va por el pase a semifinales.

Lo positivo del sábado para Atlético del Rosario (39 puntos) pasó en otras canchas, en especial en la de Buenos Aires (40), que en un duelo clave por el segundo descenso, derrotó a Los Matreros (32) 24 a 17, con el perdedor además sin marcar punto bonus.

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Eso mantuvo a Atlético del Rosario con 7 puntos de ventaja sobre Los Matreros, cuando apenas restan dos encuentros. Y además, el que viene para los rosarinos es el mejor que a priori le puede tocar, ya que recibe a Champagnat, descendido en la fecha pasada y que ahora volvió a perder, de local ante Regatas Bella Vista por un contundente 57 a 24.

Inclusive La Plata (37) también se mantuvo abajo en la tabla de Plaza, ya que perdió por gran margen en su visita a Hindú por 63 a 12.

Además, precisamente en la próxima fecha, Atlético del Rosario puede permanecer en la primera división del rugby de la URBA aun perdiendo, ya que se enfrentan Los Matreros y La Plata. Si el local no gana, Plaza asegurará su lugar. Pero lo dicho, el conjunto rosarino depende de sí mismo y, si vence en la próxima, logrará el objetivo tras una temporada muy irregular.

Los otros resultados y posiciones

En la última fecha visitará al duro Hindú, que pelea también como Alumni en asegurar su lugar en semifinales. El líder y ya primero Newman venció a Los Tilos 43 a 25 y CASI ganó el clásico de visitante a SIC 18 a 13 y lo dejó afuera por ahora de las semis. Y CUBA superó de visitante a Belgrano 33 a 21.

Las posiciones son Newman 104 (clasificado), CASI 86, Alumni 81, Hindú 79 (en semifinales por ahora), SIC 76 (último con chances), Los Tilos 64, Regatas 56, CUBA 49, Belgrano 49, Buenos Aires 40, Plaza 39, La Plata 37, Los Matreros 32 y Champagnat 15.