La Capital | Ovación | Atlético del Rosario

Dura derrota de Atlético del Rosario en Tortuguitas y la chance de salvarse se demora una semana

Plaza cayó con contundencia ante Alumni y ahora deberá ganarle al descendido Champagnat en el Pasaje Gould para seguir en el Top 14 de la Urba

3 de octubre 2026 · 19:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Uno de los dos tries de Atlético del Rosario ante Alumni

Uno de los dos tries de Atlético del Rosario ante Alumni, insuficientes para torcer su suerte. Ahora debe ganar en el Pasaje Gould para permanecer en el Top 14 de la Urba.

La visita de Atlético del Rosario ante Alumni iba ser muy complicada, pero llegaba con el estímulo de haberle dado dura batalla al imperturbable líder Newman una semana antes. Pero fue un espejismo y en Tortuguitas cayó con contundencia 54 a 20. La buena fue que perdió Los Matreros y en la próxima fecha, si vence en el Pasaje Gould al descendido Champagnat, habrá asegurado la permanencia en el Top 14 de la Urba.

Plaza Jewell jugó un gran partido ante Newman, palo y palo, tries a tries, y aunque perdió, dejó una imagen positiva para las tres fechas decisivas del torneo. Pero en la visita a Alumni, que pelea por disputar el título, dio un claro paso atrás en un partido sin equivalencias.

Los try convertidos por José León Cáceres y Manuel Nogués, que además aportó dos conversiones y dos penales, sirvieron de poco ante el local que va por el pase a semifinales.

La ventaja de Atlético del Rosario

Lo positivo del sábado para Atlético del Rosario (39 puntos) pasó en otras canchas, en especial en la de Buenos Aires (40), que en un duelo clave por el segundo descenso, derrotó a Los Matreros (32) 24 a 17, con el perdedor además sin marcar punto bonus.

>>Leer más: Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

Eso mantuvo a Atlético del Rosario con 7 puntos de ventaja sobre Los Matreros, cuando apenas restan dos encuentros. Y además, el que viene para los rosarinos es el mejor que a priori le puede tocar, ya que recibe a Champagnat, descendido en la fecha pasada y que ahora volvió a perder, de local ante Regatas Bella Vista por un contundente 57 a 24.

Inclusive La Plata (37) también se mantuvo abajo en la tabla de Plaza, ya que perdió por gran margen en su visita a Hindú por 63 a 12.

Además, precisamente en la próxima fecha, Atlético del Rosario puede permanecer en la primera división del rugby de la URBA aun perdiendo, ya que se enfrentan Los Matreros y La Plata. Si el local no gana, Plaza asegurará su lugar. Pero lo dicho, el conjunto rosarino depende de sí mismo y, si vence en la próxima, logrará el objetivo tras una temporada muy irregular.

Los otros resultados y posiciones

En la última fecha visitará al duro Hindú, que pelea también como Alumni en asegurar su lugar en semifinales. El líder y ya primero Newman venció a Los Tilos 43 a 25 y CASI ganó el clásico de visitante a SIC 18 a 13 y lo dejó afuera por ahora de las semis. Y CUBA superó de visitante a Belgrano 33 a 21.

Las posiciones son Newman 104 (clasificado), CASI 86, Alumni 81, Hindú 79 (en semifinales por ahora), SIC 76 (último con chances), Los Tilos 64, Regatas 56, CUBA 49, Belgrano 49, Buenos Aires 40, Plaza 39, La Plata 37, Los Matreros 32 y Champagnat 15.

Noticias relacionadas
Jockey Club y Duendes animarán la semifinal del Torneo del Interior, en un sábado a puro rugby en la ciudad

Rugby: gran semifinal del Torneo del Interior en Fisherton y partido clave de Plaza en la Urba

Frank Kudelka trazó un análisis positivo del empate de Newells ante Lanús en el Coloso.

Frank Kudelka: "Es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación y hay que defenderla a ultranza"

Matías Cóccaro intenta controlar para iniciar un ataque de Newells, que no pudo pasar del 0 a 0 ante Lanús.

Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

Los titulares de Newells que enfrentaron a Lanús por la 11ª fecha del Clausura.

El uno por uno de Newell's: Bruno Cabrera ingresó de imprevisto y dio la talla

Ver comentarios

Las más leídas

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Lo último

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Frank Kudelka: Es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación y hay que defenderla a ultranza

Frank Kudelka: "Es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación y hay que defenderla a ultranza"

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

El Ejecutivo presentó un proyecto para habilitar las apps de movilidad, pero los choferes del servicio público advierten que colapsará el tránsito ante la proliferación de conductores y autos en estas plataformas

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
Newells y un empate ante Lanús que no le dio el rédito esperado
Ovación

Newell's y un empate ante Lanús que no le dio el rédito esperado

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural
La Región

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa y avances en la causa

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa y avances en la causa

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos
Policiales

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico
Información General

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Ovación
Más que dejar dos puntos, Newells sumó en el Coloso uno que vale mucho

Por Gustavo Conti
Ovación

Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

Más que dejar dos puntos, Newells sumó en el Coloso uno que vale mucho

Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

El uno por uno de Newells: Bruno Cabrera ingresó de imprevisto y dio la talla

El uno por uno de Newell's: Bruno Cabrera ingresó de imprevisto y dio la talla

Newells y un empate ante Lanús que no le dio el rédito esperado

Newell's y un empate ante Lanús que no le dio el rédito esperado

Policiales
Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas
Policiales

Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

La Ciudad
El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

En su vigésimo aniversario, la Marcha del Orgullo llenó de color las calles de Rosario

En su vigésimo aniversario, la Marcha del Orgullo llenó de color las calles de Rosario

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa y avances en la causa

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa y avances en la causa

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma
Policiales

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Un grupo de diputados busca frenar compras de tierras por extranjeros con una medida cautelar
Política

Un grupo de diputados busca frenar compras de tierras por extranjeros con una medida cautelar

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste
Policiales

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

Mal de ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Mal de ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton
Policiales

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas
La Región

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga
La ciudad

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento
Política

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación
La ciudad

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012
La Región

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre
Información General

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas
La Ciudad

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: Argentina venía de 211% de inflación
Política

Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: "Argentina venía de 211% de inflación"

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes
Ovación

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio
La Región

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria
La Ciudad

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis
La Ciudad

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes
La Ciudad

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

Por Luis Castro
Ovación

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor