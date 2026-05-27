En vivo: Central iguala sin goles en el complemento ante Independiente del Valle en Quito

Central necesita una victoria holgada en la altura de Quito para ser el mejor primero aunque igual puede quedar bien arriba. Seguilo en vivo por La Capital.

Central ya clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores y ahora va en la altura de Quito por la frutilla del postre. No solo asegurar el primer puesto del grupo, sino ser el mejor de todos los primeros. No será fácil, porque debe ganar por mucho ante Independiente del Valle . Seguilo en vivo por La Capital.

Por supuesto, el primer objetivo canalla esta noche será quedar como el primero del Grupo H, para lo cual ganando por cualquier diferencia, o empatando le alcanzará.

Pero tiene al alcance de la mano la chance de ser el mejor de los primeros. Eso lo logrará solo si vence a IDV por cuatro o más goles de diferencia. Y después debe esperar que Independiente Rivadavia no gane ante Bolívar por seis goles o más de ventaja, algo casi imposible.

La importancia de quedar primero radica en que definirá la revancha de los octavos de final en el Gigante. Y si es el mejor de los primeros, siempre lo haría hasta la final.

Las incidencias del partido

3' Lerma remató y la pelota dio en el travesaño de Ledesma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059774709856710680&partner=&hide_thread=false ¡ERA UN GOLAZO! Lerma remató y la pelota pegó en la unión del palo y del travesaño



48' | Independiente del Valle 0 - 0 Rosario Central



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Inicio del segundo tiempo

Final del primer tiempo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059764099412570266&partner=&hide_thread=false ¡AY COPETTI! El delantero Canalla tuvo un gran mano a mano y el arquero se lució y evitó el gol de Central



28' | Independiente del Valle 0 - 0 Rosario Central



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27' Enzo Copetti y luego Cocoliso González fallaron chances netas de gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059759619589783570&partner=&hide_thread=false ¡Avisó el local! González tuvo la primera chance de gol para el equipo ecuatoriano



10' | Independiente del Valle 0 - 0 Rosario Central



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10' oportunidad de Cocoliso González

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059757665018876072&partner=&hide_thread=false ¡Avisó Central en el comienzo! Jaminton Campaz probó de larga distancia y el arquero sostuvo sin problemas



2' | Independiente del Valle 0 - 0 Rosario Central



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2' buen remate de Campaz desde afuera.

Comenzó el partido.

Las estadísticas de Independiente del Valle y Central