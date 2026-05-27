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En vivo: Central iguala sin goles en el complemento ante Independiente del Valle en Quito

Central necesita una victoria holgada en la altura de Quito para ser el mejor primero aunque igual puede quedar bien arriba. Seguilo en vivo por La Capital.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

27 de mayo 2026 · 20:07hs
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Emanuel Coronel intenta progresar en una salida de Central.

Emanuel Coronel intenta progresar en una salida de Central.

Central ya clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores y ahora va en la altura de Quito por la frutilla del postre. No solo asegurar el primer puesto del grupo, sino ser el mejor de todos los primeros. No será fácil, porque debe ganar por mucho ante Independiente del Valle. Seguilo en vivo por La Capital.

Por supuesto, el primer objetivo canalla esta noche será quedar como el primero del Grupo H, para lo cual ganando por cualquier diferencia, o empatando le alcanzará.

Pero tiene al alcance de la mano la chance de ser el mejor de los primeros. Eso lo logrará solo si vence a IDV por cuatro o más goles de diferencia. Y después debe esperar que Independiente Rivadavia no gane ante Bolívar por seis goles o más de ventaja, algo casi imposible.

>>Leer más: Central conmovedor: los jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

La importancia de quedar primero radica en que definirá la revancha de los octavos de final en el Gigante. Y si es el mejor de los primeros, siempre lo haría hasta la final.

Las incidencias del partido

3' Lerma remató y la pelota dio en el travesaño de Ledesma.

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Inicio del segundo tiempo

Final del primer tiempo

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27' Enzo Copetti y luego Cocoliso González fallaron chances netas de gol.

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10' oportunidad de Cocoliso González

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2' buen remate de Campaz desde afuera.

Comenzó el partido.

Las estadísticas de Independiente del Valle y Central

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