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El viernes Central sabrá cuál será el rival de los octavos de final de la Copa Libertadores

La Conmebol será sede del sorteo de los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores y Central estará en una de ellas. El viernes se conocerá el rival.

27 de mayo 2026 · 21:07hs
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Vicente Pizarro y Matías Perello pelean el balón. Central clasificó primero y puede tocarle en octavos de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle.

AP

Vicente Pizarro y Matías Perello pelean el balón. Central clasificó primero y puede tocarle en octavos de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle.

Con el resultado en Quito ante Independiente del Valle se confirmó que Central enfrentará a uno de los primeros de los otros grupos en los octavos de final de la Copa Libertadores. El viernes, en la sede de la Conmebol en Luque, se sabrá cuál será el rival y cómo seguirán las llaves hasta la final.

El partido decisivo del mayor torneo continental está previsto para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Central iniciará los octavos de final entre el 11 y el 13 de agosto en el partido de ida en el Gigante, y una semana después jugará de visitante por el pase a los cuartos de final.

A su rival lo conocerá el viernes al mediodía en Luque, en un sorteo que será televisado pero sin ceremonia previa.

La posición en que quedó Central

Central quedó segundo del grupo y jugará de visitante el partido desquite. Por lo tanto enfrentará a uno de los ocho primeros. Incluso puede tocarle nuevamente enfrentar a Independiente del Valle.

Si el Canalla clasifica a cuartos habrá que ver la condición en que definirá la revancha, y eso dependerá de cuáles sean los que ganen en octavos, en vistas de que quedó como el mejor de los segundos.

>>Leer más: ¿Qué pasará con Ovando?: fue citado a la selección el sábado y Central lo necesita el domingo

Central terminó igualando en puntos el primer lugar con los ecuatorianos e inclusive con mejor diferencia de gol, pero en este caso primó el desempate olímpico. En los partidos entre sí, Independiente empató en Arroyito y ganó de local.

Los posibles rivales hoy

Central terminó segundo en el Grupo H y por lo tanto podría volver a enfrentar a Independiente del Valle, pero también a estos rivales ya confirmados en el primer puesto: Flamengo, Coquimbo Unido de Chile, Independiente Rivadavia, Corinthians y Liga Deportiva de Quito.

Mientras que restan estos primeros, entre este miércoles y el jueves: Universidad Católica, Cruzeiro o Boca (Grupo D) y Cerro Porteño, Palmeiras o Sporting Cristal (F).

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