En Newell's, Juanchón García volvió a estar en la consideración pero no entró en la lista de convocados

La nueva lesión de Darío Benedetto conmocionó el mundo Newell's . Es que la baja forzada del centrodelantero, que todavía no debutó oficialmente en Newell's, provocó un cambio de escenario interno dentro del plantel leproso, y producto de este contexto de mayores necesidades, el cuerpo técnico convocó a Juan Manuel García, quien este jueves volvió a entrenar con el plantel rojinegro.

Desde hace un tiempo, Juanchón practicaba aparte porque Fabbiani no lo tenía en cuenta, aunque inesperadamente ahora tendrá una nueva oportunidad para entrar en el equipo.

El nivel de rendimiento de Juanchón el último semestre fue muy flojo. Jugó poco y no hizo ningún gol. En ese sentido, no pudo distinguirse de todos los integrantes del ataque rojinegro. Ahora se le abrió una puerta y habrá que ver cómo la aprovecha.

A pesar de este cambio de escenario, el atacante no fue citado para el choque de este viernes, a las 21, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la 4ª fecha del Clausura.

En otro orden, este jueves por la tarde, tras la práctica en Bella Vista, el plantel quedó concentrado. Una de las principales novedades es la citación de juvenil Blas Benedetto, un volante derecho surgido de la cantera leprosa, categoría 2006.

Blas es mediocampista por derecha y debutó el año pasado en la división reserva. El joven valor rojinegro actuó como titular el sábado en el amistoso frente a Almafuerte, donde la Lepra puso suplentes y jugadores que necesitaban minutos de rodaje.

Retornó hace poco de una lesión y en este torneo Proyección anotó frente a Banfield. Ya firmó contrato hasta diciembre de 2028.

Vale recordar que el jugador convirtió 14 goles en 5ª división (2024) y en la categoría reserva tiene 3 goles y 2 asistencias en 18 partidos.

Los citados fueron:

Los arqueros Espínola y Barlasina. Los defensores Sosa, Montero, Mosquera, Cuesta, Martino, Tabares, Noguera y Lollo. Los volantes Banega, Fernández, Acuña, Gómez Mattar, Maroni, Regiardo, Iñíguez, Sotelo, y Blas Benedetto. Y los delanteros Orozco, Herrera, Navarro, González y Liberato.

En la publicación oficial de Newell's, el club también comunicó, sin demasiadas precisiones las lesiones de Darío Benedetto, quien "no está a disposición debido a una molestia muscular, y por precaución, se indicó que realice trabajos diferenciados en los próximos días, quedando sujeto a la evolución de su cuadro clínico". Y de Giovani Chiaverano, quien "sufrió un traumatismo en el pie y tampoco integra la nómina".