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¿Peligra la presencia de Neymar en el Mundial 2026?: el médico de Brasil confirmó una lesión

El delantero del Santos ya fue descartado para los amistosos previos a la Copa del Mundo frente a Panamá y Egipto y no llegaría para el debut en la Copa

28 de mayo 2026 · 11:58hs
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Preocupación por Neymar a días del debut de Brasil en el Mundial 2026

Preocupación por Neymar a días del debut de Brasil en el Mundial 2026

La selección de Brasil atraviesa horas de preocupación a menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026. Neymar Jr sufrió una lesión muscular más grave de lo previsto y su presencia en el debut ante Marruecos quedó en duda.

El jefe médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rodrigo Lasmar, confirmó que el delantero del Santos padece una lesión de grado 2 en la pantorrilla derecha. Según explicó, el tiempo estimado de recuperación será de entre dos y tres semanas.

“Se sometió a exámenes médicos complementarios, que culminaron con una resonancia magnética que confirmó una lesión de grado dos en la pantorrilla. Continúa con el tratamiento y recibirá el alta en dos o tres semanas. Lo evaluaremos día a día”, afirmó Lasmar.

Con este diagnóstico, Neymar quedó descartado para los amistosos de preparación frente a Panamá y Egipto, programados para el 31 de mayo y el 6 de junio, respectivamente.

El panorama también complica su presencia en el debut de Brasil en la Copa del Mundo, previsto para el 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Si cumple el plazo más optimista de recuperación, el atacante recién podría volver a estar disponible el 11 de junio, apenas dos días antes del estreno mundialista.

>> Leer más: Lionel Scaloni rompió el silencio a horas de entregar la lista definitiva Mundial 2026

La lesión generó tensión entre Santos y la CBF

La situación del ex jugador del Barcelona también expuso diferencias entre Santos y la Confederación Brasileña de Fútbol respecto del diagnóstico inicial.

El médico del club paulista, Rodrigo Zogaib, había asegurado días atrás que Neymar solo presentaba un edema muscular y que llegaría en condiciones al Mundial. Incluso, Santos informó a la CBF que el futbolista podría entrenarse normalmente desde el 27 de mayo.

Sin embargo, el cuerpo médico de Brasil sospechó que el problema físico era más complejo y decidió profundizar los estudios. Por esa razón, Neymar se sometió a una resonancia magnética en una clínica privada de Teresópolis, donde finalmente confirmaron la lesión muscular.

La reglamentación de la FIFA permite reemplazar a un futbolista lesionado hasta 24 horas antes del primer partido del torneo, siempre que exista justificación médica.

El cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti monitoreará la evolución del delantero durante los próximos días con la intención de recuperarlo para la fase de grupos.

Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026. Después del debut frente a Marruecos, la Verdeamarela enfrentará a Haití el 19 de junio y cerrará la fase inicial contra Escocia el 24 de junio.

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