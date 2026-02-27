La Capital | Salud | transplantes

Trasplantes: la importancia de contar con un programa eficaz y equipos con trayectoria

Grupo Oroño presentó su programa de trasplantes de órganos sólidos y tejidos. El trabajo unificado de equipos brinda mejores oportunidades a los pacientes

27 de febrero 2026 · 07:00hs
Grupo Oroño presentó oficialmente su Programa de Trasplantes. Este centro especializado, dedicado al trasplante de órganos sólidos y tejidos, integra trayectoria médica, tecnología de vanguardia y un modelo de atención diseñado específicamente para acompañar al paciente y a su familia en todas las etapas del proceso.

Con más de 20 años de experiencia en este campo de la medicina, la institución consolida así un esquema integral de trasplantes con equipos interdisciplinarios y atención especializada tanto en adultos como en pediatría, siempre con el paciente como prioridad.

Los procedimientos se llevan a cabo en el Sanatorio Parque y en el Sanatorio de Niños, instituciones que disponen de quirófanos de máxima complejidad y circuitos diferenciales diseñados para el cuidado de pacientes inmunocomprometidos. Además, la red prestacional destaca por su accesibilidad inmediata, con protocolos de logística terrestre y aérea para garantizar la respuesta en tiempos críticos.

Sebastián Jaurretche, nefrólogo y jefe habló con La Capital sobre este hecho "decisivo para la medicina de alta complejidad en el interior del país".

El especialista destacó que el programa de trasplantes es una nueva etapa con alto valor agregado, en la que "todos los equipos trabajan juntos, cuando durante años lo hicieron en forma separada".

La decisión de hacer realidad el programa de trasplantes "cambia protocolos y el modo de funcionamiento en conjunto, mejorando aún más la atención al paciente que es lo que nos importa".

Además, comentó Jaurretche, "habilitamos nuevos programas". ¿El más reciente? El de trasplante de córnea que ya está en pleno funcionamiento.

Un equipo fuerte

"El trabajo coordinado tiene muchas ventajas, la principal es la atención centralizada en beneficio del paciente: desde lo médico, lo social, lo administrativo, cómo circula dentro de las instituciones del grupo; sin dudas todo esto impacta en forma muy positiva", señaló el experto.

"En los programas de trasplante, al estar todo unificado, aumentás las chances de hacer trasplantes combinados, por ejemplo, corazón y riñón, hígado y riñón, e incrementa las chances de que al paciente le vaya bien, además de ganar experiencia en trasplantes complejos", expresó Jaurretche.

El diferencial de este abordaje radica en su soporte transversal: un equipo de expertos que incluye anestesiología, infectología, nutrición, psicología, trabajo social y enfermería especializada. Este esquema integral asegura que el acompañamiento psicosocial y nutricional esté presente tanto para el paciente como para su entorno afectivo durante todo el recorrido asistencial.

La iniciativa de Grupo Oroño cuenta con el respaldo de más de dos décadas de experiencia y cientos de procedimientos realizados con éxito. Lo nuevo es la consolidación "de una red asistencial que pone a la persona en el centro de cada decisión médica, desde la evaluación inicial y el pretrasplante hasta el seguimiento clínico a largo plazo".

Infraestructura y especialización

En cuanto a su capacidad, el programa abarca trasplantes de alta especificidad técnica. Entre ellos se destacan los trasplantes hepático, cardíaco, renal y renopancreático, tanto para adultos como pediátricos. La institución es referente en trasplantes de córnea y de médula ósea, incluyendo las modalidades autólogo y alogénico histoidéntico.

Toda la actividad se desarrolla bajo un estricto marco regulatorio, trabajando en articulación directa con el Incucai y los organismos jurisdiccionales correspondientes. Este cumplimiento de la normativa nacional garantiza procesos seguros, transparentes y regulados en cada una de las etapas, desde la procuración y ablación hasta el implante.

Con este lanzamiento, Grupo Oroño reafirma su posicionamiento como líder en salud en la región, ofreciendo respuestas de excelencia a patologías que requieren no solo la mejor tecnología disponible, sino un compromiso.

