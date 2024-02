En la caída de Newell's, el Colo Ramírez fue el que intentó, el resto falló

Gustavo Velázquez 3,5: No brindó seguridad en los mano a mano. No se mostró seguro.

Ian Glavinovich 3,5: Le costó una enormidad interceptar los movimientos de Maravilla Martínez.

Ángelo Martino 3,5: Impreciso en las entregas. Por su costado, el rival atacó mucho.

Rodrigo Fernández 4: Mucho empeño pero flojo en la contención en el medio.

Franco Díaz 3,5: No entorpeció el fútbol desplegado por los volantes rivales. Tampoco se involucró en la generación.

Guillermo May 3: No solo que no pesó adelante sino que no fue efectivo en la presión.

Ever Banega 4,5: No logró meter pases hacia adelante para dejar a sus compañeros en posiciones de peligro.

Brian Aguirre 4: Buscó mucho penetrar por afuera, pero le salieron muy pocas.

Juan Ignacio Ramirez 5: Intentó un tiro medido que se fue cerca y una media chilena que le sacó Arias.

Ingresaron:

Guillermo Balzi 3,5: Trató de preocupar en tres cuartos de cancha, pero logró poco.

Jerónimo Cacciabue 3,5: Buscó darle despliegue al mediocampo.

Giovani Chiaverano 4: Se ubicó sobre la derecha, intentando desequilibrar.

Julián Fernández 3,5: Ingresó para darle mayor pujanza a la contención.

Jeremías Pérez Tica -: Pudo hacer poco con el trámite por demás de desfavorable.

DT, Mauricio Larriera 3,5: Prefirió poner a los titulares que jugaron los cuatro choques anteriores y la seguidilla les pasó factura: No rindieron físicamente en forma óptima al equipo le costo frenar la mayor dinámica rival y tampoco pudo conseguir variantes ofensivas para lastimar a Racing.