Emmanuel Ojeda: "Universidad de Chile es un desafío muy lindo para mi carrera"

El ahora ex volante de Central será presentado en su nuevo club, que adquirió el 50 por ciento del pase en cerca de 400 mil dólares, según informaron en Chile

Emmanuel Ojeda tiene todo acordado con Universidad de Chile y en las próximas horas se convertirá en refuerzo del equipo conducido por Diego López, el uruguayo que fue presentado este lunes. El ahora ex Central habló y lo hizo como jugador de la entidad chilena. "Llegar a Universidad de Chile es un desafío muy lindo para mi carrera", expresó el jugador, que entre este martes y miércoles será presentado oficialmente como jugador de la U.

“Llegar a Universidad de Chile es un desafío muy lindo para mi carrera. Mis expectativas son las mejores, voy con mucha motivación. La U es un club grande de Sudamérica y es un gran aliciente llegar a esa institución. Los detalles no los puede dar, ya veremos cuando llegue a Santiago”, explicó el ex canalla, que se excusó de hablar de lo contractual y que es algo que aún no se dio a conocer. Solo trascendió que el club compraría el 50 por ciento del pase, aunque se desconoce el monto de la operación.

Ojeda contó que sigue de cerca lo que sucede en la entidad desde lo futbolístico y se mostró convencido de que debiera tener un mejor presente por la jerarquía del mismo.

Leer más: Central: Emmanuel Ojeda se convertirá en refuerzo de la Universidad de Chile

“Estuve viendo los últimos partidos de Universidad de Chile. Lo he estado siguiendo bastante. Sé la situación en la que se encuentra. Es un club grande, que debería estar mucho más arriba, no es común para la U lo que está viviendo”, sentenció.

Si bien en un comienzo la directiva canalla solicitó 1.100.000 dólares a la U de Chile por el 50% del pase de Emmanuel Ojeda, lo cierto es que "el volante será traspasado luego de que Universidad de Chile pague cerca 400 mil dólares netos a las arcas del elenco rosarino", según informó ADN Deportes.

Según los logros del jugador, los azules podrán invertir en un año más para hacerse definitivamente con el pase del futbolista, que firmó un contrato por los próximos 3 años.