Central: Emmanuel Ojeda se convertirá en refuerzo de la Universidad de Chile

Emmanuel Ojeda no era tenido en cuenta por Leandro Somoza y seguirá su carrera en el fútbol chileno.

La U se quedó con el 50% del pase del jugador -según trascendió desde Chile- por un monto menor a los 1.100.000 de dólares que ofreció el cuadro azul a inicio de temporada (el monto real de la operación aún no fue oficializado), pero que por la decisión del ex entrenador canalla, Cristián Kily González, no pudo arribar.

https://twitter.com/laUradio_cl/status/1533788756716638208 ¿Quién es Emmanuel Ojeda?



Argentino

Volante

Hoy en Rosario Central

24 años

Derecho

1.80 de estatura

Solo ha jugado en Rosario

2022 tiene 816 minutos

2022 tiene 10 partidos jugados

2018 campeón Copa Argentina

62 partidos oficiales

Debut 29 de octubre de 2016 pic.twitter.com/QVt6YH3HHn — La U Radio.cl () (@laUradio_cl) June 6, 2022

De esta forma, los azules cierran a su primer refuerzo, que llegará en breve Chile para firmar su contrato. Aunque está claro que deberá esperar por que los azules liberen un cupo de extranjero.

Por otra parte, Emmanuel Ojeda no fue considerado en la convocatoria que hizo Leandro Somoza para la primera fecha que disputará el canalla este lunes, a las 19, ante Lanús, en el Gigante.