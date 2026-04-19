Una curiosa campaña que estimula a los hombres a controlarse la próstata con precisión

Un slip en la cara , esa es la imagen de la campaña de IMU , una forma disruptiva de mostrar un problema del hombre que no estamos viendo . El Instituto Rosarino referente urológico de la región continúa desafiando los límites para redefinir la forma en la que actualmente se entiende y se aborda el cáncer de próstata . Una enfermedad que se diagnostica a un hombre cada hora en Argentina . El Instituto Rosarino lanza la campaña “Abrí los ojos a la precisión” , en el marco de una idea disruptiva directa: la próstata, la nueva batalla cultural del hombre . Con esta iniciativa presenta el primer Programa de Precisión en Próstata de la región , con un objetivo claro: cambiar la forma en que los hombres se relacionan con su próstata .

Durante años, la próstata fue un tema que muchos hombres eligieron “no ver” . Evitaron controles , postergaron consultas e ignoraron señales por miedo, vergüenza o desinformación . Mientras tanto, a partir de los 45 años , un argentino es diagnosticado con cáncer de próstata cada hora . En Rosario, esa realidad quedó expuesta de una manera incómoda: una campaña inicial lanzada por IMU con carteles en la vía pública que mostraban a un hombre con los ojos cubiertos por un slip blanco . La imagen generó sorpresa, pero decía algo simple y profundo: no ver también trae consecuencias .

Embed - IMU Instituto Metropolitano on Instagram: "ABRÍ LOS OJOS A LA PRECISIÓN Vos ya sabés que algo no está bien. Él lo sigue postergando. La mayoría de los hombres evita el control por miedo, no por falta de síntomas. Hoy existen estudios rápidos, precisos y sin dolor. A veces, el primer paso no lo da él. Lo das vos. Escribinos y te contamos cómo ayudarlo. Instituto Metropolitano de Urología – Rosario Bv Oroño 1483 +54 9 3416 43-2342 +54 9 3413 71-8392 Turnos online https://turnos.institutometropolitano.com.ar #prostata #cancerdeprostata #biopsiafusion #cirugiarobotica #prevencion"

Hoy ese mensaje evoluciona. Ya no se trata de mirar para otro lado. La tecnología permite ver y tratar con precisión , lo que antes no se veía y actuar a tiempo . “El desafío ya no es solo médico, es cultural”, explica el doctor Martín Piana, impulsor de la campaña. “Tenemos que concientizar, educar y lograr que el hombre consulte antes , porque cuando llegamos a tiempo, cambia todo”.

Números que debemos ver

En Argentina, es el cáncer más frecuente y la 3 era causa de muerte oncológica del hombre. A partir de los 45 años, 1 de cada 6 hombres lo padecerá. Sin embargo, el verdadero problema no es solo la enfermedad, sino el momento en que se detecta. “Diagnosticado a tiempo, las posibilidades de curación superan el 90 %. El problema es que en sus primeras etapas no produce síntomas por esto lamentablemente hasta el 40 % de los hombres llega en etapas avanzadas, cuando las opciones se reducen y los tratamientos son más agresivos. Por esto el cáncer de próstata no se previene, se diagnostica a tiempo. Y ese tiempo lo es todo, enfatiza Piana.

El fin del camino que alejaba a los hombres de los controles

La falta de información, los tabúes, el miedo al tacto rectal, a la biopsia prostática convencional y a posibles secuelas como la disfunción sexual o la incontinencia explican por qué 4 de cada 10 hombres evitan el control, incluso sabiendo que un simple análisis de sangre puede marcar la diferencia.

Muchos siguen creyendo que estar sano es no sentir nada, y cuando aparecen los síntomas, muchas veces ya es tarde. Durante años, incluso el propio modelo diagnóstico contribuyó a esta distancia: no alcanzaba con decir “perdé el miedo”. Para muchos, el temor no está solo en la palabra “cáncer” sino en todo lo que implica llegar al diagnóstico, vivido como un impacto profundo en su identidad masculina.

Por eso es urgente cambiar el paradigma: hay que cambiar la forma de abordar la próstata, dicen desde el IMU.

Una nueva forma de decidir

Durante años, “la sola sospecha” de un problema en la próstata fue sinónimo de una palabra incómoda: cáncer. Detrás de esa posibilidad venían automáticamente la biopsia de próstata convencional, la cirugía radical y/o la radioterapia con los consiguientes trastornos sexuales e incontinencia de orina que pudieran provocar. Incluso en tumores que nunca hubieran puesto en riesgo la vida del paciente. Los avances en imágenes, biopsias por fusión 3D, terapias focales y cirugía robótica han transformado por completo nuestra manera de entender, diagnosticar y tratar el cáncer de próstata.

En este nuevo escenario, nace el Programa de Precisión en Próstata para acompañar al hombre desde la “sospecha clínica” (PSA alterado, nódulos en la resonancia magnética, antecedentes familiares, síntomas miccionales) hasta la decisión terapéutica final, integrando tecnología de última generación, una evaluación multidisciplinaria y asistida por inteligencia artificial (IA) del riesgo biológico de progresión del cáncer, evidencia científica y las expectativas del paciente. Con un objetivo irrenunciable: curar cuando es necesario y preservar la calidad de vida siempre que sea posible.

El punto de inflexión es la biopsia por fusión de imágenes

Precisión en Próstata deja atrás las decisiones por hábito (“siempre se hizo así”) o la carga de transferir las decisiones de tratamiento al padeciente. Hoy podemos ver a quienes no veíamos.

El punto de inflexión es la biopsia por fusión de imágenes. Con Koelis Trinity, un sistema robótico 3D asistido por inteligencia artificial, se crea en tiempo real un modelo exacto de la próstata que guía la aguja directamente al área sospechosa, a través de la piel del periné, sin pasar por el recto. El procedimiento es ambulatorio, con sedoanalgesia, cómodo y seguro. Con una eficacia diagnóstica cercana al 93 % y un riesgo de infección prácticamente nulo, permite ver lo que antes no y actuar a tiempo. Los hombres que antes no veíamos, hoy podemos verlos. Y verlos a tiempo es cambiarles la vida.

Quiénes se benefician y cómo cambia el tratamiento

¿Quiénes se benefician?

La biopsia por fusión de imágenes resulta especialmente útil en hombres con PSA alterado, en aquellos que presentan nódulos sospechosos en la resonancia magnética (Pirads 3, 4 o 5), en quienes ya se sometieron a biopsias previas negativas pero continúan con PSA elevado y en los que tienen próstatas de gran tamaño, donde el método convencional suele fallar. Para todos ellos, el cambio es grande: 9 de cada 10 obtienen una respuesta clara y definitiva en un solo procedimiento, evitando la pesadilla de repetir biopsias innecesarias y dolorosas.

Entender la enfermedad

Con un diagnóstico preciso establecido, el punto crítico en el manejo del cáncer de próstata es entender el comportamiento biológico del tumor. No todos son iguales, ni requieren el mismo tratamiento. Aquí es donde el trabajo en equipo integrado a programas de predicción por inteligencia artificial permite clasificar a los pacientes en grupos de riesgo, anticipar la agresividad tumoral, orientar la indicación terapéutica más adecuada, estimar la probabilidad de respuesta del tratamiento y proyectar sus posibles efectos adversos y secuelas funcionales.

El tratamiento deja de ser estandarizado para convertirse en personalizado, preciso y alineado con la biología del tumor y con la calidad de vida esperada por el paciente. Al clasificar el riesgo biológico real, se evita tratar de más y correr el riesgo de exponer al paciente a secuelas sexuales y urinarias que alteran la calidad de vida, más que la propia enfermedad. Así, en casos de un tumor de comportamiento lento, el mejor tratamiento puede ser no tratar de forma radical, sino vigilar con control estricto (Vigilancia Activa).