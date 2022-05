Emiliano Vecchio está en la mira de varios equipos argentinos y de Chile

Igualmente, Vecchio apuntó contra algunos directivos, sobre todo Ricardo Carloni. “Me quedo jugando en la reserva o cuarta si quieren, pero yo quiero ayudar, a mí no me importa. Yo estoy bien, estoy bárbaro. Lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir. mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que armen las operetas que armaron. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que está pasando", dijo Emi antes de acordar su rescisión de contrato.

Su partida de Central abrió la puerta a que varios clubes lo tengan apuntado, no solo del fútbol argentino sino de Chile. En el país vecino jugó en Unión Española y Colo Colo dejando una buena imagen. El propio futbolista sabe del interés de San Lorenzo, Independiente y Estudiantes, además de los clubes chilenos, aunque todavía no tomó una determinación y evaluará las ofertas que le lleguen.

Por lo pronto, Vecchio se tomó un respiro de las redes sociales y disfruta de sus vacaciones en el sur junto a toda su familia.