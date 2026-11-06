Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero

El acuerdo busca responder a la creciente demanda del corredor sur y consolidar a Distrito Cero como un polo de servicios. La iniciativa se proyecta sobre la Ruta Provincial 21, entre General Lagos y Pueblo Esther

Planificar una ciudad desde cero es embarcarse en una misión tan ambiciosa como desafiante. Sin embargo, hace cuatro años Life Desarrollos tomó la posta de ese proyecto y hoy avanza en la consolidación de Distrito Cero, un desarrollo urbano de gran escala emplazado en el corredor sur del Gran Rosario , sobre la Autovía 21 y con conexión estratégica con la ciudad y las localidades de la región. En ese camino, sumar servicios que acompañen el crecimiento residencial es una de las claves de la propuesta y es por este motivo que la desarrolladora acaba de anunciar una alianza con Grupo Oroño para avanzar en la instalación de un centro de atención médica.

La iniciativa busca ampliar la oferta de salud en una zona que gana población y demanda nuevas prestaciones. El proyecto contempla la posibilidad de desarrollar un espacio de atención médica en el sector Eco Lagos Este , uno de los barrios dentro de Distrito Cero. En diálogo con Negocios de La Capital , Santiago Feely, director de Life Desarrollos, adelantó que, en una primera etapa, la propuesta apunta a cubrir las necesidades de atención médica primaria, aunque las características, la infraestructura y las prestaciones que ofrecerá el centro todavía están en proceso de definición.

“Entendemos que la salud es uno de los pilares fundamentales de la calidad de vida. Por eso, buscamos generar alianzas con los mejores referentes de cada especialidad. Grupo Oroño es un referente de la salud a nivel nacional y su forma de trabajar está muy alineada con lo que buscamos para Distrito Cero . Esta alianza representa una oportunidad de crecimiento para ambas partes: para ellos, de seguir expandiéndose en la región y, para nosotros, de incorporar un socio estratégico que nos permita ampliar y mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos”, sostuvo Feely.

Por su parte, Roberto Tettamanti, director de Life Desarrollos, destacó que la incorporación de Grupo Oroño forma parte de la planificación integral del proyecto urbano, que busca consolidarse como una comunidad con una oferta amplia de servicios para acompañar las distintas necesidades de la vida cotidiana . Según señaló, la alianza es clave para avanzar en ese objetivo.

Un centro de salud integral

Según explicó Feely, la alianza entre ambas organizaciones se encuentra en una etapa de evaluación conjunta, en la que falta determinar las características de la infraestructura necesaria y el esquema de financiamiento para llevar adelante la obra. Si bien el terreno ya está identificado y fue puesto a disposición por Life, todavía resta definir la inversión que demandará la primera etapa y las condiciones para su desarrollo.

“A partir de la evaluación que hagamos y de la inversión necesaria para esta primera etapa, vamos a trabajar en conjunto para definir cómo se financia la construcción. Una vez que avancemos con la obra, la operación definitiva del centro médico quedará en manos de Grupo Oroño”, explicó Feely.

El trabajo contempla un análisis de las necesidades sanitarias de todo el corredor sur, integrado por localidades como Pueblo Esther, Alvear, Arroyo Seco y General Lagos. La intención es que la oferta del centro médico pueda ser un punto de referencia para los habitantes de la zona y que, a su vez, acompañe la evolución demográfica del corredor, adaptándose a las nuevas demandas que surjan con el crecimiento de Distrito Cero y las localidades cercanas.

Vista central del predio donde se levanta el proyecto urbano, Distrito Cero. Foto: gentileza Life Desarrollos.

“Lo que estamos planteando es la instalación de un centro de atención médica. Buscamos contemplar primero las necesidades básicas y, a partir de ahí, avanzar hacia las especialidades. La primera etapa estará enfocada en la atención médica primaria”, detalló el director de Life Desarrollos.

Feely señaló que Grupo Oroño todavía no cuenta con presencia en el corredor sur, aunque sí tiene operaciones en San Nicolás. En ese sentido, explicó que la empresa viene trabajando en un relevamiento de las necesidades comerciales y de servicios de toda la región, información que comparte con empresas e instituciones interesadas en sumarse a Distrito Cero, para que vean el potencial que hay por delante.

>>Leer más: Distrito Cero: la estrategia para crear una megaciudad entre Pueblo Esther y General Lagos

El distrito que no para de crecer

Lo que comenzó tiempo atrás como una apuesta de urbanización ambiciosa de Life fue tomando escala hasta convertirse en un desarrollo que hoy busca consolidar una nueva centralidad en el corredor sur. Mientras la firma avanza en la definición de nuevos servicios y partners estratégicas, Distrito Cero continúa expandiendo su propuesta residencial, comercial y educativa, con distintos proyectos que se integran bajo una misma planificación urbana.

El desarrollo reúne emprendimientos como EcoTierra, EcoLagos, Alea y Ría, además de espacios públicos e infraestructura. En números, ya cuenta con más de 1.400 lotes entregados, cientos de viviendas en construcción y cerca de 200 hectáreas en distintas etapas de desarrollo, sobre un total de casi 300 hectáreas planificadas.

“El máster plan se inspira en el concepto de la ciudad de los 15 minutos, un modelo de planificación urbana que busca acercar los principales servicios y actividades de la vida cotidiana, como vivienda, educación, salud, comercio, trabajo y recreación, para reducir los desplazamientos y favorecer una mayor integración entre los distintos espacios”, expresó Feely sobre el alma máter de este proyecto que tiene distintos lanzamientos en carpeta.

Santiago Feely, Roberto Tettamanti y Federico Rivas, socios fundadores de Life Desarrollos. Foto: gentileza Life Desarrollos.

Entre los proyectos en marcha se encuentra Bon Mercat, el centro comercial a cielo abierto que ya comenzó a construirse y que reunirá propuestas comerciales y gastronómicas con marcas con las cuales Life está en plena conversación para cerrar los primeros acuerdos. También forman parte de la oferta de entretenimiento el club de Inter Tenis, que ya cuenta con sede en ciudades como Rosario y Funes, y el colegio Shackleton, que ya inició sus actividades en el predio. A esto se suma el acompañamiento de la desarrolladora a proyectos educativos como Tecno Lagos, en General Lagos.

La agenda de incorporaciones continuará durante 2027, con nuevos acuerdos comerciales y de servicios, entre ellos un proyecto de grandes dimensiones en lo que son estaciones de servicio. En paralelo, el sector residencial seguirá sumando etapas con el próximo gran lanzamiento de Ría, uno de los barrios de mayor categoría del distrito, que contará con una Crystal Lagoons, que es una enorme piscina cristalina. Se trata de una marca de origen chileno que opera con un modelo de licenciamiento tecnológico y contratos de asociación para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Un concepto novedoso

“Lo que estamos creando es una nueva ciudad, un distrito moderno, con una planificación urbana diferente, una arquitectura innovadora y una propuesta de servicios de calidad”, sostuvo Feely. Pero, al mismo tiempo, al estar inmerso en una zona que ya tiene vida propia, con una infraestructura urbana consolidada, no se asemeja a nada de lo anteriormente hecho por la firma. “Distrito Cero se construye sobre las pocas tierras disponibles que había en la zona con buena accesibilidad, conexión con el río y vinculación directa con Rosario a través de la autopista”, destacó el empresario.

El hecho de desarrollarlo en una región rodeada de localidades en plena expansión como General Lagos, Arroyo Seco, Pueblo Esther y Alvear, también representa una fortaleza de la estrategia comercial del grupo empresario. “Si dependiéramos exclusivamente de nuestro propio crecimiento para atraer empresas, el proceso sería más lento. En cambio, al estar rodeados de poblaciones que ya tienen vida propia, las estas encuentran desde el comienzo una demanda potencial, que se suma a la que nosotros mismos estamos generando con el desarrollo”, expresó el directivo de Life y aseguró que el próximo año es clave en materia de anuncios comerciales. Restará conocer las nuevas marcas que estarán presentes con sus propuestas para darle vida a una zona que, más allá de su impronta moderna, promete un antes y un después para todo el corredor sur.