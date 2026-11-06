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Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento

La Municipalidad de Rosario confirmó el cierre del paso vehicular cerca del Monumento, donde se diagramaron paradas especiales para taxis y colectivos

6 de noviembre 2026 · 09:21hs
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El encuentro de colectividades recibió más de un millón de visitas en 2025.

Foto: La Capital/Leonardo Vincenti.

El encuentro de colectividades recibió más de un millón de visitas en 2025.

El operativo para el Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades 2026 en Rosario incluye una serie de cortes de tránsito temporales para realizar el evento en la ribera central. Una vez más, los organizadores armaron corredores de estacionamiento con un bono contribución cerca del predio.

Fuentes oficiales anunciaron que la circulación vehicular se cerrará progresivamente cada día entre las 16 y las 19 para facilitar el acceso al parque nacional a la Bandera. Además, se mantienen las paradas especiales para colectivos y taxis a la altura del Monumento y el acceso a La Fluvial.

Dada la gran convocatoria, la Municipalidad de Rosario decidió organizar un operativo de control especial para prevenir la presencia de cuidacoches fuera de los dos sectores habilitados para dejar autos y motos. El corredor habilitado estacionar se mantiene sobre avenida Belgrano, tanto del lado del parque Urquiza como en la zona próxima al parque de España.

¿Dónde hay cortes de tránsito por Colectividades?

Los cortes de tránsito se programaron desde las primeras horas de la tarde. La circulación recién se libera tras el final de las actividades en Colectividades, un horario que puede extenderse hasta la 1.30 de la mañana los viernes, sábados y visperas de feriado. El mapa abarca las siguientes intersecciones:

  • Avenida Belgrano y San Juan
  • Avenida Libertad y San Juan
  • Avenida Belgrano y Rioja (La Fluvial)
  • Avenida Belgrano y Buenos Aires
  • Avenida Belgrano y Laprida
  • Avenida Belgrano y Sargento Cabral
  • Avenida Belgrano y Paseo de las Artes
  • Estévez Boero, a la altura del predio
  • Estévez Boero y camino de los Inmigrantes
  • 1° de Mayo y Rioja
  • Córdoba y Juan Manuel de Rosas
  • Buenos Aires y Santa Fe
  • San Lorenzo y Laprida

>> Leer más: El fenómeno de El Niño complica la organización de la Fiesta de las Colectividades

En lo que respecta al servicio de transporte público, la parada de taxis se ubica en Córdoba y 1° de Mayo, a metros del Concejo Municipal y el Monumento Nacional a la Bandera. En tanto, algunas líneas de colectivos llegarán hasta el mismo sector, frente a la plaza Barranca de las Ceibas. El resto de los ómnibus tomarán avenida de la Libertad y saldrán por Leandro N. Alem.

¿Cuánto cuesta estacionar en Colectividades?

Según fuentes oficiales, el estacionamiento del encuentro cuenta con un bono contribución de 6.000 pesos por día. El dinero quedará en manos de la Asociación Cooperadora del Hospital Alberdi, uno de los principales centros de salud pública de la zona norte de Rosario.

El personal a cargo de cobrar debe contar con una pechera identificatoria vinculada a la entidad recaudadora y a Colectividades. Los voluntarios tienen que colocar un ticket en el parabrisas del vehículo luego del pago.

Los autos particulares pueden ubicarse sobre avenida Belgrano, entre Pellegrini y San Juan. También se habilitó otro sector al norte del predio, desde la bajada Sargento Cabral hasta la calle Buenos aires.

Por último, el corredor de estacionamiento cuenta con sectores exclusivos para motocicletas y personas con discapacidad.

En tanto, en otros tramos de avenida Belgrano, entre Buenos Aires y San Juan, también habrá lugares de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad y quienes vayan en motocicleta. En este último caso se permite dejar el rodado sobre avenida Belgrano y Alem. Lo mismo ocurre en 1° de Mayo entre Rioja y Córdoba.

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