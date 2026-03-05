La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027
Exclusivo suscriptores

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

La Capital | suscriptores | Oficialismo

El intendente Javkin expuso ante el Concejo la segunda fase de un plan de seguridad y múltiples mejoras para la ciudad que también apunta a la continuidad de un proyecto político

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

5 de marzo 2026 · 19:15hs

Orden y compromiso con los habitantes de la ciudad son los objetivos de la segunda fase del plan fijado en su momento por la administración de Pablo Javkin y que ahora busca ampliar de cara a 2027, cuando el oficialismo —que todavía debe definir su apuesta electoral— procurará retener el Palacio de los Leones.

Durante la primera apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal tras la reciente reforma de la Constitución de Santa Fe, que le allanó el camino a la autonomía de Rosario, el intendente mostró este jueves la hoja de ruta con la cual, acompañado por el gobierno provincial, tratará de profundizar la “pacificación” de la ciudad y derramar obra pública en los barrios.

Consumada la aprobación en el Senado nacional, la reforma laboral quedó expuesta a una posible judicialización en los días por venir.

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Amalia Granata se posiciona como opositora al gobierno de Unidos.

¿A qué juega Granata?

Javkin y la Casa Gris

Ese vínculo político entre la Casa Gris y Rosario es la clave para consolidar un plan de gestión cuya suerte, según admitieron por lo bajo a La Capital en los pasillos del Palacio Vasallo, resultará determinante para el oficialismo al momento de afrontar la próxima cita en las urnas.

En esa línea, si bien el discurso del intendente apeló al balance de rigor, puso especial énfasis en lo que vendrá en seguridad, urbanización, pavimentación, cloacas y espacios públicos. Las palabras del líder de Creo fueron seguidas —con atención pero sin aplausos— por los ediles Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza, LLA) y Juan Monteverde (Ciudad Futura), las dos referencias opositoras de mayor perfil en la arena local.

PJ2
Este jueves se realizó la primera apertura de las sesiones ordinaras del Concejo tras la reciente reforma de la Constitución de Santa Fe, que le allanó el camino a la autonomía de Rosario.

Este jueves se realizó la primera apertura de las sesiones ordinaras del Concejo tras la reciente reforma de la Constitución de Santa Fe, que le allanó el camino a la autonomía de Rosario.

Lejos del tono agresivo que enmarcó el reciente paso del presidente Javier Milei por el Congreso nacional, la alocución de Javkin tuvo un par de tramos que fueron de menor a mayor voltaje político.

El primero, dedicado a la oposición doméstica —aunque sin identificar protagonistas— que viene cuestionando en el campo de batalla virtual de las redes sociales el presente de Rosario.

Dardos políticos del intendente

El segundo pasaje del discurso sí incluyó nombres: Aníbal Fernández y Marcelo Sain (exministros de Seguridad nacional y de Santa Fe, respectivamente), el exjuez federal Marcelo Bailaque y el exfiscal regional de la ciudad Patricio Serjal, a quienes ligó a la ola de violencia que sacudió Rosario en los últimos años. Y un llamado a “hacer lo necesario para que toda esa pus no vuelva nunca más”.

>>Leer más: Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

De ese modo, el jefe del Palacio de los Leones configuró en el GPS de Unidos la ruta a seguir para consolidar la continuidad política de la ciudad en un contexto que obliga a no retroceder en materia de seguridad y en el que la crisis económica del país es otro obstáculo a eludir.

Oficialismo rosarino 2027 Javkin Concejo

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Pullaro en el acto de egreso de policías. 

Más policías, penitenciarios y desafíos para el plan de seguridad de Pullaro

Paro docente para el inicio de clases

Paro docente, lo que fue y lo que es

El presidente Javier Milei aprovechó el envión de las elecciones para aprobar un paquete de normas, entre ellas la reforma laboral. 

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Se viene el Belgrano Cargas y los mexicanos quieren quedarse con todo el negocio, mientras que las cerealeras solo con una línea clave

Trenes de carga: el catch-all de los mexicanos y el bisturí cerealero

Ver comentarios

Las más leídas

El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Edición impresa

jueves 5 de marzo de 2026

Tapa

Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Firmó con Neuquén un acuerdo de colaboración productiva. Puertos, ingenieros y adhesión al Rigi, algunas de las cartas que llevó la provincia
Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Por Gonzalo Santamaría
Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Lo más importante
Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Ovación
Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

El venadense que nunca se dio por vencido y ahora llegó al fútbol brasileño

El venadense que nunca se dio por vencido y ahora llegó al fútbol brasileño

En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos
Información General

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada
La Ciudad

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura
La ciudad

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos
Información general

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: hay una víctima mortal
La Región

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: hay una víctima mortal

Construimos algo hermoso, dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Por Lucas Vitantonio
Ovación

"Construimos algo hermoso", dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
Ovación

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Economía

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías