La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

El intendente Javkin expuso ante el Concejo la segunda fase de un plan de seguridad y múltiples mejoras para la ciudad que también apunta a la continuidad de un proyecto político

Orden y compromiso con los habitantes de la ciudad son los objetivos de la segunda fase del plan fijado en su momento por la administración de Pablo Javkin y que ahora busca ampliar de cara a 2027 , cuando el oficialismo —que todavía debe definir su apuesta electoral— procurará retener el Palacio de los Leones.

Durante la primera apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal tras la reciente reforma de la Constitución de Santa Fe, que le allanó el camino a la autonomía de Rosario, el intendente mostró este jueves la hoja de ruta con la cual, acompañado por el gobierno provincial, tratará de profundizar la “pacificación” de la ciudad y derramar obra pública en los barrios .

Javkin y la Casa Gris

Ese vínculo político entre la Casa Gris y Rosario es la clave para consolidar un plan de gestión cuya suerte, según admitieron por lo bajo a La Capital en los pasillos del Palacio Vasallo, resultará determinante para el oficialismo al momento de afrontar la próxima cita en las urnas.

En esa línea, si bien el discurso del intendente apeló al balance de rigor, puso especial énfasis en lo que vendrá en seguridad, urbanización, pavimentación, cloacas y espacios públicos. Las palabras del líder de Creo fueron seguidas —con atención pero sin aplausos— por los ediles Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza, LLA) y Juan Monteverde (Ciudad Futura), las dos referencias opositoras de mayor perfil en la arena local.

PJ2 Este jueves se realizó la primera apertura de las sesiones ordinaras del Concejo tras la reciente reforma de la Constitución de Santa Fe, que le allanó el camino a la autonomía de Rosario. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Lejos del tono agresivo que enmarcó el reciente paso del presidente Javier Milei por el Congreso nacional, la alocución de Javkin tuvo un par de tramos que fueron de menor a mayor voltaje político.

El primero, dedicado a la oposición doméstica —aunque sin identificar protagonistas— que viene cuestionando en el campo de batalla virtual de las redes sociales el presente de Rosario.

Dardos políticos del intendente

El segundo pasaje del discurso sí incluyó nombres: Aníbal Fernández y Marcelo Sain (exministros de Seguridad nacional y de Santa Fe, respectivamente), el exjuez federal Marcelo Bailaque y el exfiscal regional de la ciudad Patricio Serjal, a quienes ligó a la ola de violencia que sacudió Rosario en los últimos años. Y un llamado a “hacer lo necesario para que toda esa pus no vuelva nunca más”.

De ese modo, el jefe del Palacio de los Leones configuró en el GPS de Unidos la ruta a seguir para consolidar la continuidad política de la ciudad en un contexto que obliga a no retroceder en materia de seguridad y en el que la crisis económica del país es otro obstáculo a eludir.