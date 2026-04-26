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Newell's: Frank Kudelka se decidió por tres modificaciones para recibir a Instituto

El entrenador dispuso para este domingo el regreso de dos futbolistas titulares que faltaron contra Unión por lesiones. El restante es un cambio táctico

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

26 de abril 2026 · 16:15hs
Frank Kudelka modifica la formación de Newells para el último partido en el Coloso.

Foto: Héctor Río / La Capital

Frank Kudelka modifica la formación de Newell's para el último partido en el Coloso.

Frank Kudelka recuperó a dos futbolistas lesionados y los incluyó de titulares en Newell’s para jugar a las 15.30 frente a Instituto en el Coloso por la 16ª fecha del torneo Apertura. Pero eso no es todo. También dispuso otra modificación entre los once

El entrenador decidió a Oscar Salomón en la zaga y a Matías Cóccaro en el ataque, en reemplazo de Nicolás Goitea y Francisco Scarpeccio, respectivamente. A la vez que Walter Núñez jugará por Luciano Herrera. En minutos se confirmará de manera oficial el equipo.

Los dos primeros futbolistas retornarán al equipo tras faltar la fecha anterior, contra Unión (3-2) en el estadio 15 de Abril, por diferentes lesiones.

Salomón tenía una distensión en el gemelo derecho y Cóccaro una contractura en la pantorrilla y un síndrome de estrés tibial.

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La única duda que existió hasta último momento para el partido contra Instituto fue dónde estaría Cóccaro, que no entrenó con regularidad durante la semana.

Existía la posibilidad de que empiece de titular, como finalmente sucederá, o que vaya al banco de suplentes.

La restante variante es por una disposición táctica. La entrada de Núñez por Luciano Herrera, titular contra Unión ante la baja de Franco García por lesión.

Kudelka seguirá sin tener a disposición a Franco García (traumatismo de rodilla y distensión muscular en el isquiosural de la pierna derecha) y Bruno Cabrera (desgarro en el recto anterior del muslo derecho)

Los once de Newell's

Los titulares de Newell’s: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Walter Núñez; Matías Cóccaro.

Kudelka concentró a 25 futbolistas. Los dos que no firmarán planilla, por lo que no ingresarán al césped del Coloso, son Valentino Acuña, algo que se repite en las últimas fechas, y Michael Hoyos.

Newell's jugará su último partido de local en el torneo Apertura y buscará la segunda victoria en el Coloso para incrementar los puntos en la tabla anual.

Su última presentación será contra Vélez en Liniers, en día a confirmar aunque sería el lunes 4 de marzo. Este encuentro corresponde a la 9ª fecha, postergada en su momento por un cese de actividades de los clubes.

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