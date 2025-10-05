La Capital | La Ciudad | museos

Noche de Museos Abiertos en Rosario: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

Más de 20 espacios abrirán sus puertas. Entre ellos, el Museo Diario La Capital, que se suma con propuestas especiales

5 de octubre 2025 · 23:34hs
Rosario se prepara para una de las citas más esperadas del calendario cultural: la Noche de Museos Abiertos, una propuesta que invita a recorrer los espacios patrimoniales de la ciudad bajo una nueva luz con entrada libre y gratuita y propuestas para todos los gustos.

La actividad se desarrollará este jueves, desde las 19 hasta la medianoche, con más de veinte instituciones participantes y decenas de propuestas artísticas, gastronómicas y recreativas.

Bajo la consigna “Mirar el origen para imaginar el futuro”, invitan al público a redescubrir la historia local, interrogando los relatos del pasado y proyectando nuevas miradas sobre la identidad rosarina.

Una experiencia participativa

Durante la jornada, los museos municipales y provinciales ofrecerán activaciones culturales en sus explanadas, visitas guiadas, talleres, música en vivo y propuestas gastronómicas. Quienes recorran los distintos espacios recibirán un mapa-pasaporte que podrá sellarse en cada parada y conservarse como una pieza de colección.

Además, el sistema Mi bici, tu bici funcionará de manera gratuita durante toda la noche, lo que permitirá a los visitantes armar su propio circuito y desplazarse fácilmente entre los distintos museos.

La Noche de Museos Abiertos también tendrá actividades especialmente pensadas para las infancias, con recorridos guiados, talleres creativos y juegos que permitirán a niñas y niños descubrir el patrimonio de una forma lúdica y participativa.

Circuitos para recorrer Rosario

Las actividades se organizarán en tres grandes recorridos temáticos:

Circuito del Parque

  • Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino (Av. Pellegrini 2202)

  • Casa Vanzo Wernicke (Cochabamba 2010)

  • Museo Cementerio El Salvador (Ovidio Lagos 1840)

  • Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich (Bv. Oroño 2300)

  • Unidad Penitenciaria N°3 (Zeballos al 2900)

  • Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc (Av. del Museo s/n)

  • Museo del Deporte Santafesino (Ayacucho 4800)

Circuito del Río

  • Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)

  • Monumento Nacional a la Bandera (Santa Fe 581)

  • Casa del Artista Plástico (Av. Belgrano y Sargento Cabral)

  • Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)

  • Casa del Tango (Av. Illia 1750)

  • Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (macro) (Estanislao López 2250)

Circuito del Centro

  • Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez (Santa Fe 748)

  • Museo de la Memoria (Córdoba 2019)

  • Sociedad Filantrópica Unión (Laprida 1027)

  • Espacio Cultural Universitario (San Martín 750)

  • Facultad de Humanidades y Artes (Corrientes 700)

  • Museo Diario La Capital (Sarmiento 763)

  • Museo de la Democracia (Sarmiento 702)

  • Bolsa de Comercio (Córdoba 1402)

  • Biblioteca Argentina (Pasaje Álvarez 1550)

  • Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo (San Lorenzo 1949)

  • Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe (Santa Fe 1950)

  • Archivo de Protocolos Notariales (Dorrego 558)

  • Museo de la Salud (Laprida 900)

  • Fundación Federada (Moreno 1222)

  • Peña Fotográfica Rosarina (Urquiza 2124)

Cultura, gastronomía y encuentro

Además de las exhibiciones, muchos de los espacios ofrecerán propuestas gastronómicas con food trucks, barras al aire libre y cafeterías. La invitación es abierta a toda la comunidad para disfrutar una noche diferente, en la que el arte, la historia y la memoria se entrelazan con la vida cotidiana de Rosario.

