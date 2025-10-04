La Capital | Ovación | Central

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

El DT canalla citó a 23 futbolistas para el partido de este domingo frente a River y entre ellos figura otro zaguero central juvenil, por la baja de Quintana

Elbio Evangeliste

4 de octubre 2025 · 20:52hs
Arel Holan concentró a los 23 jugadores que firmarán planilla este domingo frente a River.

Ariel Holan seguramente ya tiene el equipo definido de Central para recibir a River, aunque lo dará a conocer minutos antes del partido. Lo que sí definió el entrenador es la lista de concentrados, que componen 23 futbolistas y entre los que figuran dos que en La Plata no estuvieron ni siquiera en el banco.

El entrenador canalla tuvo que hacer una modificación obligada por la baja de Carlos Quintana (fue operado por una fractura en el tobillo izquierdo) y por eso sumó un zaguero central juvenil más a la lista.

Más allá de eso, hay dos jugadores de corte ofensivo que seguramente ocuparán un lugar en el banco de relevos. Son los casos de Gaspar Duarte y Santiago López, quienes hace una semana aparecieron en la lista de concentrados, pero nunca se subieron al micro para viajar a La Plata.

Gaspar Duarte inicia un ataque para Central en el partido ante Talleres, el último que jugó.

Esta vez eso no sucederá, ya que son 23 los futbolistas que quedaron concentrados, por lo que todos tendrán la oportunidad de firmar planilla.

Un zaguero central juvenil más

En lo que tiene que ver con la defensa, frente a la baja de Quintana, Holan citó nuevamente a Luca Raffin, quien se suma a un Ignacio Ovando que en el ensayo futbolístico del jueves estuvo un rato en el equipo titular, cuando el DT probó con línea de tres en el fondo, algo que difícilmente ocurra en el inicio del partido.

El Canalla se entrenó por última vez este sábado por la tarde y luego quedó concentrado a la espera del gran partido que tendrá la noche del domingo en el Gigante frente a River.

De no mediar imprevistos, el probable de Central para jugar contra el Millonario sería con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Enzo Copetti, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Santi López apareció entre los concentrados antes del partido ante Gimnasia, pero ni siquiera viajó a La Plata.

La única variante que podría darse (además de la de Mallo por Quintana) es el ingreso de Federico Navarro en el anillo central, lo que provocaría el adelantamiento de Malcorra. En ese caso, el que saldría es Copetti.

Los concentrados en Central

Además de estos once que se presume serán titulares, el entrenador Ariel Holan convocó a: Axel Werner, Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Juan Manuel Elordi, Federico Navarro, Samuel Beltrán, Francesco Lo Celso, Gaspar Duarte, Santiago López, Giovanni Cantizano y Fabricio Oviedo.

