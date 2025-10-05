El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado La mínima será de 7°C y la máxima de 19°C, con vientos leves del sector sur y cielo parcialmente nublado 5 de octubre 2025 · 21:17hs

El tiempo en Rosario

Rosario tendrá este lunes una jornada estable, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que marcarán un leve ascenso hacia la tarde. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con el cielo parcialmente nublado y una mínima de 7 grados, que irá subiendo con el correr de las horas.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá algo nublado y la temperatura alcanzará los 14°C, mientras que hacia la tarde el termómetro llegará a los 19°C, el valor máximo previsto para la jornada. Por la noche, el cielo estará ligeramente nublado y el ambiente volverá a enfriarse, con unos 13°C.

El viento soplará del sector sur durante gran parte del día, rotando levemente al sudoeste y con intensidades entre 13 y 31 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas.

El pronóstico no anticipa precipitaciones para todo el lunes y el porcentaje de probabilidad de lluvias se mantiene en 0%en todas las franjas horarias.

De esta manera, Rosario inicia la primera semana completa de octubre con tiempo estable, mañanas frescas y tardes templadas, un panorama ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de mantener abrigo durante las primeras horas del día.