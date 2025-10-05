La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

La mínima será de 7°C y la máxima de 19°C, con vientos leves del sector sur y cielo parcialmente nublado

5 de octubre 2025 · 21:17hs
El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario

Rosario tendrá este lunes una jornada estable, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que marcarán un leve ascenso hacia la tarde. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con el cielo parcialmente nublado y una mínima de 7 grados, que irá subiendo con el correr de las horas.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá algo nublado y la temperatura alcanzará los 14°C, mientras que hacia la tarde el termómetro llegará a los 19°C, el valor máximo previsto para la jornada. Por la noche, el cielo estará ligeramente nublado y el ambiente volverá a enfriarse, con unos 13°C.

El viento soplará del sector sur durante gran parte del día, rotando levemente al sudoeste y con intensidades entre 13 y 31 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas.

El pronóstico no anticipa precipitaciones para todo el lunes y el porcentaje de probabilidad de lluvias se mantiene en 0%en todas las franjas horarias.

De esta manera, Rosario inicia la primera semana completa de octubre con tiempo estable, mañanas frescas y tardes templadas, un panorama ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de mantener abrigo durante las primeras horas del día.

José Luis Espert y su jefe de campaña, Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión del narco Fred Machado.

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

La nueva normativa permitirá a los salones infantiles de Rosario ampliar su actividad y sumar ingresos

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Superluna. La Luna de la cosecha brillará sobre Rosario

Superluna de octubre 2025: cuándo y cómo verla desde Rosario

El joven fue atrapado al salir de una fiesta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

