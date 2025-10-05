La Capital | La Ciudad | Rosario

"Es Rosario": la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

Con la participación de músicos de primera línea, este domingo se presentó “Es Rosario”. El tema fue compuesto y dirigido por Fabián Gallardo

5 de octubre 2025 · 18:45hs
Fabián Gallardo compuso Es Rosario

Fabián Gallardo compuso "Es Rosario", una canción en el marco de los 300 años de la ciudad

El músico Fabián Gallardo compuso y dirigió la canción "Es Rosario", un pieza musical que reunió a destacadas voces y talentos locales en un homenaje a la historia, la identidad y el espíritu colectivo que caracteriza a la ciudad en el marco de sus 300 años.

Entre los artistas participantes se encuentran Pablo Pino, Ike Parodi, Manu Piró, Flor Croci, Elías Rampello, Adrián Abonizio, Juan Carlos Baglietto, Coti, Litto Nebbia, Ele Mariani, Agustín Reyna, Mario “Pájaro” Gómez, Silvina Garré, Pablo y Mery Granados, Eugenia Craviotto, Fermín Baglietto y Marcos Migoni.

En la base musical participaron Claudio Cardone en teclados, Leandro Pagura en bajo, Martín López de Vita en guitarra y Javier Robledo en batería. También sumaron su talento Leandro Lovato en violín, Franco Luciani en armónica y Monchito Merlo en acordeón.

La ciudad que se hizo sola, la que nunca estuvo en los planes de nadie pero siempre se abrió cam

El autor y productor artístico del tema es Fabián Gallardo, quien además estuvo a cargo de la mezcla y el mastering en SuBestudio. La grabación se realizó en Delia Records, con Lucas Tur como técnico de grabación, Héctor Mattei como asistente técnico y Ernesto Crochenzi como asistente general. El videoclip fue producido por Broda y acompaña el lanzamiento de la canción, que se integra a la agenda de celebraciones por los 300 años de Rosario.

>>Leer más: Tricentenario: Juan Carlos Baglietto y Nicki Nicole con la Sinfónica, gratis en el Monumento

La pieza se destaca por la participación colectiva de los artistas que decidieron regalarle su arte a la ciudad, en una pieza que promete quedar para la posteridad.

Letra de Es Rosario

Bajo un cielo brillante al costado del río

ella viene a buscarme, yo la llevo conmigo

Tiene un sol que la cubre y dibuja el camino

y una luna serena que te habla al oído.

Y tengo que decirte, puede haber despedidas,

pero quiero que sepas que el que llega no la olvida

Es Rosario la que abraza, la que lucha, la que canta

Es Rosario, mi bandera y por eso yo la llevo a donde sea

Es Rosario la que aguanta, la que sueña y se levanta

Hoy escucho sus latidos y siento que siempre ella está conmigo

Ay, mi Rosario querida,

el que llega no te olvida, el que viene no te olvida.

Ay, mi Rosario querda,

el que viene no te olvida, si la vives es no la olvidas

Es Rosario la poesía, es la que jamás se olvida

Es un gol en las gargantas, es pasion, color y magia

Es Rosario, la que vive la que puede la que sigue

Es Rosario un sentimiento y te habla con su acento

Y tengo que decirte, puede haber despedidas,

pero quiero que sepas que el que llega no la olvida

Ay, mi Rosario querida

el que llega no te olvida, el que viene no te olvida.

Ay, mi Rosario querida,

el que viene no te olvida, si la vives no la olvidas

Noticias relacionadas
José Luis Espert y su jefe de campaña, Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión del narco Fred Machado.

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

La nueva normativa permitirá a los salones infantiles de Rosario ampliar su actividad y sumar ingresos

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Superluna. La Luna de la cosecha brillará sobre Rosario

Superluna de octubre 2025: cuándo y cómo verla desde Rosario

El joven fue atrapado al salir de una fiesta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Ver comentarios

Las más leídas

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Lo último

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Milei tras la renuncia de José Luis Espert: "No tengo dudas de la honorabilidad del Profe"

El presidente explicó por qué le aceptó la renuncia a su candidato. "El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones", dijo 
Milei tras la renuncia de José Luis Espert: No tengo dudas de la honorabilidad del Profe
En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos
Ovación

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado
Política

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza
Política

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones
Política

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario
Política

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Ovación
En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos
Ovación

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

El uno x uno de Newells ante Boca: todos los jugadores aplazados en una derrota humillante

El uno x uno de Newell's ante Boca: todos los jugadores aplazados en una derrota humillante

Última noticia: Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Última noticia: Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Policiales
Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Es Rosario: la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

"Es Rosario": la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto