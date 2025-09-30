La Capital | Ovación | Di María

Ángel Di María rompió otra pared en Central y ahora ya es profeta en su tierra

Fideo Di María se fue de Central con 19 años siendo una promesa, pero no dejó una huella en la cancha. Hoy con 37 años disfruta en el club que lo vio nacer

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

30 de septiembre 2025 · 08:34hs
Di María está cumpliendo su sueño en su segunda etapa en Central.

Di María está cumpliendo su sueño en su segunda etapa en Central.

Ángel Di María transita en Central uno de los mejores momentos, por no decir el mejor, de su carrera deportiva. Quizás no en el plano futbolístico, pero sí desde lo emocional en ese combo que genera su actualidad dentro de la cancha a esta edad y en el lugar que está.

Porque hay que convenir que si bien Fideo tiene que figurar en cualquier ranking donde se elijan a los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol argentino y que es el jugador más influyente en cuanto a los goles en las finales de la historia de la selección mayor, de Central se fue en 2007 como una de las tantas promesas que los hinchas canallas no iban a poder disfrutar.

Cuando dejó la institución para emigrar al Benfica hace 18 años en lo que fue una carrera consagratoria, ya que además jugó en el Real Madrid y el PSG, sus números en Central no fueron espectaculares ni tampoco dejó un partido grabado a fuego con la casaca auriazul.

La primera etapa de Di María en Central

De hecho, en los 39 partidos que jugó en su primera etapa, menos de la mitad fueron de titular (19). Y tuvo más tristezas que alegrías, ya que con él en cancha los de Arroyito habían ganado 13 partidos, perdido 17 y empataron 9.

Pero el 29 de mayo de 2025 una noticia sacudió el mundo del fútbol. Porque luego de un intento frustrado, que dio mucha tela para cortar, Di María volvió al club de sus amores, al que lo vio nacer porque quería ser profeta en su tierra.

Leer más: Ángel Di María: "La gente de Gimnasia no merecía que festeje el gol"

En 2024 estuvo a punto de regresar, pero distintas circunstancias familiares y de seguridad hicieron que debiera postergar ese sueño de Fideo y de su familia. El astro canalla no le debía nada a Central. Más allá de algunos enojos de la parcialidad auriazul, ningún hincha tenía ni tiene el derecho a decidir sobre la vida del otro.

Las cosas se fueron acomodando y hace cuatro meses Di María comenzó su segunda etapa en Central. Muchas emociones, muchas lágrimas, no solo de él sino también de sus seres cercanos, le dieron el empuje necesario para disfrutar este presente en el equipo de Ariel Holan.

Regreso triunfal

Su debut en esta etapa fue el 12 de julio. Central le ganaba 1 a 0 a Godoy Cruz en el Gigante con tanto de Di María, de tiro penal; y cuando se pensaba que el festejo iba a ser completo los mendocinos consiguieron la igualdad sobre el final.

En la segunda fecha ante Lanús, en condición de visitante, las alegrías pudieron completar su ciclo. Ya que fue triunfo por 1 a 0 con otro tanto de Fideo de penal.

Luego llegaron tres empates de los canallas, ante San Martín (L) 0-0, Atlético Tucumán (V) 0-0 y Deportivo Riestra (L) 1-1, donde el rendimiento del campeón del mundo en Qatar 2022 no fue le mejor y si bien marcaba diferencia con su jerarquía no lograba colmar las grandes expectativas que se habían generado.

Leer más: El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Dos goles que quedarán en la historia

Pero Angelito siempre tiene un as en la manga, o la herramienta adecuada para romper una pared en su vida. Y en la tarde del 23 de agosto, con un tiro libre de casi 30 metros, rompió la paridad en el clásico ante Newell’s cuando todo parecía indicar que el partido finalizaba 0 a 0, dándole el quinto triunfo al hilo a los canallas sobre los leprosos. Y lo ganó por primera vez además.

Esta conquista, con lo que significa hacer un gol ganador en el clásico, en el contexto que lo hizo y transformándose en el primer futbolista en la historia de Central en convertir un gol en el partido más pasional del planeta como campeón mundial vigente, le dio una silla en la mesa de los futbolistas que hicieron grandes cosas con la casaca del club.

Como si esto fuera poco, después de la suspensión en el entretiempo del partido ante Sarmiento 0-0 en Junín, se dio el gusto de hacerle un gol olímpico a Boca. Cortando una racha de 34 años sin que Central convierta por esa vía, ya que el último había sido David Bisconti a Deportivo Español en 1991.

Leer más: La frase de Pablo Aimar sobre una decisión de Ángel Di María: "Fue el momento perfecto"

Lo pasó a Marco Ruben

El sábado tuvo quizás la mejor actuación desde su regreso, con gol incluido, en el triunfo frente a Gimnasia por 3 a 0 en La Plata. Con este tanto, con 37 años, 7 meses y 13 días de vida, se convirtió en el cuarto jugador más longevo en anotar en Central, superando por seis días a Marco Ruben.

No es un dato menor que Fideo sin haber jugado en el primer semestre es junto a Jaminton Campaz el goleador de Central en 2025.

Di María, que en el partido frente a River cumpliría 50 partidos en Central, ya lleva 11 goles. En su primera etapa hizo seis y ahora con un puñado de partidos anotó cinco. Dos de los cuales fueron muy importantes para, ahora sí, ser profeta en su tierra,

Noticias relacionadas
tevez estallo de bronca tras el empate, lo freno pablo perez y no hubo saludo con di maria

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Di María y una declaración que no fue apuntando fuertemente hacia el arbitraje

Di María criticó al árbitro: "Después dicen que nos ayudan"

El once de Central, con su particular camiseta alternativa.

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El trío de Newells. Mata Pérez, Valentino Acuña y Mateo Silvetti, tras la victoria ante Cuba por la primera fecha del Mundial sub-20.

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newell's van por otra victoria con Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lo último

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: Es muy difícil

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Es muy difícil"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newells van por otra victoria con Argentina

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newell's van por otra victoria con Argentina

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

En Chubut, el gobernador de Santa Fe y sus pares de Provincias Unidas volvieron a desmarcarse de Javier Milei y el kirchernismo. Reivindicaron la construcción de "una alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo"
Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo
OVACIÓN

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Policiales
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La Ciudad
Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco