El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

Angelito Di María, estrella de la Argentina que se consagró campeón en Qatar, chocará contra Montiel, Acuña y Armani. Ya lo vivió con Paredes, ante Boca

En la cancha que juegue, Di María es un foco de atención. En el Gigante los hinchas canallas lo ovacionan a rabiar.

Un Central-River siempre resulta atrayente, se juegue en Arroyito o en el Monumental, y el de este domingo por la noche tendrá el condimento de que ambos equipos pelean por los primeros puestos de la tabla anual, pero no será el único. Es que lo que se podrá ver en cancha en el Gigante es la presencia de unos cuantos campeones del mundo . A priori serían cuatro.

Está claro que hoy en el fútbol argentino el mayor foco de atracción es el que genera Ángel Di María , pero juntar a tantos consagrados en un mismo campo de juego no es cosa que ocurra con demasiada frecuencia.

Es impensado imaginar que en la previa y tras el encuentro no habrá saludos entre ellos, pero de la misma forma se sabe que durante los 90 minutos todo será a cara de perro.

Cachete Cachete Montiel convirtió el último penal en la consagración de Argentina en Qatar. Este domingo estará en Arroyito.

Esta vez de Fideo será contra River

Fideo Di María volverá a dar el presente en una cancha con la camiseta de Central, mientras que del otro lado estarán Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Franco Armani.

Huevo Huevo Acuña ingresa por Di María en uno de los tantos partidos que coincidieron en la selección mayor.

Por supuesto, las figuras de ambos laterales (Montiel y Acuña) son las que más ruido hacen por el lado millonario, ya que Armani no tuvo participación en el Mundial de Qatar, aunque también es un campeón.

Tanto Montiel como el Huevo Acuña hace ya un buen tiempo que regresaron al fútbol argentino, pero a esas figuras las que las hará resaltar es nada menos que la presencia de Angelito Di María.

Di María ya lo vivió con Paredes

Fideo En Arroyito ya coincidieron Angelito Di María y Leandro Paredes. Fue en el Central-Boca de hace algunas semanas.

Así como sucedió frente a Boca, cuando Fideo se topó con Leandro Paredes, en esta ocasión la figura canalla tendrá un duelo especial nada menos que con dos pesos pesados en el ciclo de Lionel Scaloni.

Montiel (el del gol del penal que significó el título), Acuña, Armani y Di María. Póker de campeones en Arroyito.