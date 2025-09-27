La Capital | Ovación | Central

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Inició la jugada en el primer gol, ejecutó el córner en el segundo y anotó el tercero. Manejó siempre los hilos del equipo. Veliz y Malcorra, otros de los destacados

Elbio Evangeliste

27 de septiembre 2025 · 17:11hs
Los once de Central que iniciaron el partido en La Plata frente a Gimnasia.

Ángel Di María fue el jugador destacado de la gran victoria de Central por 3 a 0 sobre Gimnasia, en el Bosque. Angelito fue el gran titiritero del equipo. Participó en los tres goles del Canalla. Gran rendimiento colectivo, sobre todo en el primer tiempo. Alejo Veliz e Ignacio Malcorra, los escoltas de Fideo. Aquí los puntajes de Ovación.

Jorge Broun 5,5: No tuvo que revolcarse en ninguna porque casi ni le patearon. Estuvo seguro en la mayoría de las pelotas que llegaron por arriba.

Emanuel Coronel 5,5: Siempre metido en partido, con solvencia en la marca, pero también predispuesto a dar una mano en la ofensiva.

Juan Cruz Komar 6: Buen partido. Los duelos individuales quedaron casi todos en su poder, a excepción de esa jugada en el gol anulado a Gimnasia.

Carlos Quintana -: Jugó la nada misma. Tocó una con el pie, tuvo un despeje y en esa misma jugada chocó la cabeza con Seoane y fue reemplazado. Golpazo en la cabeza y en el tobillo.

Agustín Sández 5: No la pasó del todo bien en el primer tiempo, aunque nunca se desesperó. En el complemento Gimnasia fue mucho por su lado. Holan lo reemplazó.

Franco Ibarra 6,5: Gran partido, sobre todo en el primer tiempo. Siempre atento a la marca, a los relevos y esta vez le agregó inteligencia en la salida. Siempre fue un claro receptor.

Ignacio Malcorra 7: Una gran labor. Aportó simpleza en el juego y dio una mano enorme en la marca, por eso terminó extenuado. Se asoció bien con Di María y Campaz.

Enzo Copetti 5,5: Metió la asistencia a los 2 minutos en el gol que abrió el partido. Le metió muchas ganas y se cargó la banda al hombro.

Ángel Di María 8: El mejor del equipo. Inició la jugada en el primero, envió el córner en el segundo y convirtió el tercero. Manejó los hilos del equipo casi siempre.

Jaminton Campaz 5,5: De a ratos, el jugador desequilibrante de otras épocas. Estuvo tan incisivo como intermitente. Un partido interesante. Le faltó algo de retroceso.

Alejo Veliz 7: Implacable frente al arco, donde mejor se mueve. Estuvo astuto en el primer gol y a eso le sumó un corazón enorme y una gran entrega.

Ingresaron en Central:

Facundo Mallo 5,5: Cumplió pese a la inactividad que arrastraba y encima le tocó ingresar temprano. Se acopló bien con Komar y siempre ordenó.

Juan Elordi 5,5: Ingresó en el complemento. Estuvo firme en las que le tocó marcar y hasta se animó en ofensiva. Asistió a Veliz en el gol anulado.

Giovanni Cantizano 6: Entró bien, con ganas y mucha picardía. Mostró movilidad y por momento complicó a su marcador. Erró un mano a mano con Insfrán.

Enzo Giménez -: Ingresó y en la primera que tocó la mandó al fondo del arco, de cabeza en el córner de Di María. De ahí en más, muy activo por la banda derecha.

Federico Navarro -: Cuando ingresó, Central marcó el segundo y el partido se cerró. Sólo atinó a mantenerse en posición y no cometer errores.

Ariel Holan, el DT 7: Central fue un equipo bravo en el primer tiempo, porque amén de las deficiencias de Gimnasia, su equipo marcó la gran diferencia desde lo futbolístico. Al Canalla le faltó mayor eficacia, pero eso es cuestión pura de los jugadores. Pareció demorar un poco los cambios, pero su equipo tuvo una tarde redonda.

Ariel Holan vivió con intensidad el partido de Central en el bosque. 

Holan: "Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y el equipo va creciendo fecha a fecha"

Ángel Di María y Enzo Giménez celebran el gol del paraguayo. El córner lo ejecutó Fideo. 

Enzo Giménez entró a la cancha y apenas 14 segundos después puso el 2 a 0 para Central

Ángel Di María levanta la mano izquierda en señal de perdón hacia los hinchas de Gimnasia.

Ángel Di María: "La gente de Gimnasia no merecía que festeje el gol"

Alejo Veliz festeja en La Plata y lo abraza Elordi, pero se lo anularían. El 9 igual había marcado a los 2 minutos de juego para un gran triunfo de Central ante Gimnasia.

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

