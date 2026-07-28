La ovación de todo el estadio de Central para el subcampeón mundial Giovani Lo Celso

Ángel Di María le entregó una plaqueta y el homenaje de Central y la AFA a la selección se personalizó en su representante en el Mundial: Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso recibió una plaqueta de parte de Ángel Di María, con el reconocimiento de Central por su gran participación en el Mundial.

En la segunda fecha se completó el homenaje que la AFA dispuso en todas las canchas para la selección argentina, que tanto hizo vibrar al país en el Mundial . Y la diferencia en el Gigante de Arroyito la hizo Giovani Lo Celso , que fue aplaudido por todo los hinchas de Central y hasta por los jugadores de Racing, recibiendo una plaqueta de parte de Ángel Di María .

Como en todos los estadios del fútbol argentino, los jugadores formaron alrededor del círculo central con una enorme bandera argentina en el medio en agradecimiento a la selección. Además, los equipos posaron con una bandera alusiva a los héroes del Mundial, pero en el Gigante de Arroyito tuvo un condimento especial.

Es que uno de los jugadores subcampeones del mundo salió del riñón auriazul y, por supuesto, pisó el césped del Gigante: Lo Celso. Y fue él, en representación de todos sus compañeros de selección, el que recibió el emotivo tributo de todo el estadio, inclusive de sus colegas de Racing.

EL ABRAZO ENTRE DI MARIA Y LO CELSO Gio Lo Celso apareció en el Gigante de Arroyito y fue ovacionado. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/7CC4uOVw3x

El tributo que recibió de parte de Ángel Di María

Pero además, a Lo Celso le entregaron una plaqueta de reconocimiento, como era lógico, pero lo llamativo fue que la entregó uno de los jugadores, además campeón mundial: Ángel Di María, quien lo abrazó emotivamente.

Lo Celso tomó la plaqueta y después tomó un micrófono, a través del cual agradeció el afecto recibido por los simpatizantes auriazules.

Es la segunda vez que Lo Celso recibió una plaqueta en Arroyito, como también ocurrió después de que Argentina obtuviera la Copa América 2024.