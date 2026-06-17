Treinta postales de Argentina vs Argelia, la noche de Lionel Messi

Treinta postales de Argentina vs Argelia, la noche de Lionel Messi

La Capital | Ovación Mundial | Messi
17 de junio 2026 · 11:32hs
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Un animal. Lionel Messi anotó los tres goles en el gran debut de Argentina en el Mundial 2026.

El dios del fútbol Messi abrió los brazos y echó a volar su talento en un Kansas City Stadium embravecido

Este grupo siempre mostró que estamos bien y que no se relaja, sostuvo Lionel Messi.

El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría a jugar el Mundial 2030

Messi Argentina Argelia Mundial 2026
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