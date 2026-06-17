Messi se volvió fan de una serie y se identifica con su protagonista: "Somos muy parecidos"

Tras su debut con tres goles en el Mundial 2026, a punto de cumplir 39 años, el rosarino reveló que se siente muy cercano a un histórico deportista

Lionel Messi no deja de sorprender al mundo por su fuente de talento inagotable , que a días de cumplir 39 años sigue deslumbrando en la élite del fútbol. En su debut en su sexto Mundial con la selección argentina , el rosarino hizo tres goles y, tras el partido, r eveló que se siente identificado con Rafael Nadal, una leyenda del tenis .

Su brillante actuación ante Argelia este martes en Kansas City rompió múltiples récords , entre ellos el de máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo junto a Miroslav Klose, y lo mantiene en lo más alto del fútbol internacional a pesar de su avanzada edad.

Minutos después del encuentro, confesó que se ve reflejado en el tenista español, quien se retiró en noviembre de 2024 luego de más de 20 años como deportista profesional. “Estamos mirando la serie de Nadal y me identifico mucho. Siempre quiero dar el máximo y me quiero sentir bien. Somos muy parecidos en ese sentido” , afirmó Messi.

El capitán albiceleste fue la máxima figura de la vigente campeona del mundo, emocionó a millones de fanáticos en el mundo por su vigencia y dejó en claro que va por más. Por otro lado, aclaró que su llanto tras su primer gol estaba vinculada a cuestiones familiares.

Mes2AP Vigencia. A días de cumplir 39 años, Messi los tres goles de Argentina frente a Argelia.

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La comparación de Messi con Nadal

Las palabras de Messi no fueron casuales, ya que la comparación con un deportista de la talla de Nadal, de los mejores de la historia del tenis, es inevitable. El documental sobre la carrera del español mostró la otra cara del esfuerzo físico al que se sometió, con múltiples lesiones y dificultades en el camino.

Nadal supo reinventarse en numerosas ocasiones para mantenerse al más alto nivel posible, tal como Messi lo hizo en varias oportunidades, pasando de ser un joven delantero explosivo a un experimentado controlador del juego.

Ambos mantienen un legado eterno, cada uno con su deporte, que trasciende más allá de los títulos, los cuales fueron muchos tanto con la raqueta como con la pelota. El “ejemplo” de Nadal, como describió el propio Messi desde Kansas City, reside en la autoexigencia e inconformismo, claves para mantenerse durante décadas entre los mejores de la historia.

Rafa nadal.jpg Rafael Nadal se retiró en 2024 tras más de 20 años como tenista profesional.

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La serie de Nadal

“Rafa” es una serie documental de Netflix que cuenta con cuatro episodios en los que se muestra la cara íntima de la carrera del español, con el detalle de los sacrificios que atravesó Nadal para marcar uno de los legados más importantes de la historia del tenis.

En esta miniserie, se recorre la lucha constante contra las lesiones y las consecuencias del paso del tiempo en su propio cuerpo, que durante décadas fue exigido para competir al más alto nivel físico.

Desde su ascenso a la élite del tenis en 2004 hasta el anuncio de su retiro 20 años después, Nadal revela los principales obstáculos que debió atravesar como profesional, así como las históricas rivalidades con Roger Federer y Novak Djokovic.