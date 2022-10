El Rus Med Team del TC se hizo de primer mundo en Arrecifes

Cuesta entender que en ese taller gigante, en esa nave industrial ubicada en el centro del Parque Industrial de Arrecifes, al costado de la ruta 8, bien visible, se geste un equipo de automovilismo en la Argentina. Se diría que es de primer mundo, sin ninguna duda, no hay en el país algo semejante. Recién está dando los primeros pasos, pero no hay dudas de la ambición que lo empuja. La de alguien que piensa en grande, que busca formar siempre precisamente eso, un equipo. Que pese a que la pasó mal por el Covid, que sufrió el golpe duro del fallecimiento de un amigo reciente como Alberto Canapino que lo estaba acompañando en la aventura, pareció que tomó envión. Y de un primer taller en la Arrecifes del enorme preparador, se la jugó montando el Centro Integral Rus Med Team , un gigante en pleno auge donde se seguirá desarrollando el sueño de Mauro Medina, el de hacer historia en el Turismo Carretera , pero haciendo base en todas las categorías de las teloneras con mucha presencia. Este empresario de raíces en Capitán Bermúdez, que vive en Funes y que se afirma rosarino de pura cepa, al punto de sostener que su escudería en tan de Rosario como el Monumento, plantó un mojón que espera dé frutos en los años por venir. Y no sólo en resultados, sino en la responsabilidad social que asume como un rol indisoluble.

FgCgF64WQAQ6VAh.jpg Mauro Medina. Lucio Godoy, el intendente de Arrecifes Javier Olaeta, Ricardo Juncos y Guillermo Cruzzetti. @palemaru

Y nadie mejor que Ricardo Juncos, el argentino que después de mucho trajinar hizo base con su equipo en Indiana, Estados Unidos, y corre nada menos en la IndyCar, para graficar este momento del Rus Med Team. "Es increíble ver esto, acá en Argentina. Sabemos lo difícil que es esto, por eso no cabe más que felicitar a Mauro Medina", dijo el dueño del team que no se perdió estar presente en la inauguración del Centro Integral, que además proyecta una asociación con el argentino en EEUU para apoyar a los jóvenes que hoy se destacan en los autos de fórmula, en este caso la F-3 Metropolitana. "Con Mauro tenemos la misma visión y por supuesto ayudaremos, porque me tocó estar muy solo para abrir puertas", señaló. "Podemos hacer mucho intercambio de conocimiento, eso me seduce mucho".

A eso mismo apuntó Juan Carlos Lucio Godoy, en representación de Río Uruguay Seguros, la otra pata fundamental del Rus Med Team: "Argentina tiene muchas posibilidades. No hay que hacerse eco de las malas noticias, de aquellos que hacen dinero contando las desgracias y no las cosas positivas. Somos un país subdesarrollado y lo que tenemos que hacer es achicar esa brecha con estas cosas. Si de acá hay posibilidades de intercambiar conocimiento, eso ya es invertir en un futuro. Tenemos que construir un futuro, inventarlo. El pasado no tiene solución, pero en función de estos proyectos, solo digo que hay que seguir construyendo futuro".

FgC6USVX0AIxiK5.jpg Hay equipo. Todo el Rus Med Team para la foto final de una jornada inolvidable. @GrupoCRONO

Por supuesto, la palabra central de la noche fue la de Mauro Medina, al que la emoción lo embargó en todo momento, mucho más cuando subieron al escenario su esposa Belén, junto a sus hijas Agustina y Pilar, o luego sus padres y uno de sus dos hermanos. Y el empresario por supuesto se emocionó con ellos, destacó su apoyo de toda la vida y a todo su equipo, en especial a Guillermo Cruzzetti, Carlos Contín, Martin Baroli y Martin Fioramonti, pilares del Rus Med Team.

¿Y qué es la Consultora Med, que cumplió 20 años? "Es una marca registrada en el deporte. Hoy nos focalizamos en el automovilismo, pero representa sobre todo el amor que desde chico tuve por el deporte". Al final de la noche, la presencia en el escenario de la medallista dorada olímpica rosarina Cecilia Carranza, daba cuenta de eso, ya que fue Mauro Medina quien la guió en esa transformación de un deportista amateur en uno profesional.

Medina recordó a su vez que el Rus Med Team nació "a partir de un llamano de Alberto Canapino el 9 de julio de 2020, el día del cumpleaños de mi papá. Estaba mal porque habíamos terminado no de la mejor manera la relación con otro equipo (el Galarza Racing, de Acebal), donde hacía el trabajo de comercializador, y él me propuso formar mi propio equipo, con su acompañamiento". Y abundó: "le dije que en cinco años iba a ser el segundo mejor equipo del TC, después del de él. Lamentablemente nos dejó el 15 de febrero de 2021 y acá estamos, honrándolo más que nunca".

"El Rus Med es un legado suyo", dijo emocionado. "El siempre me dijo que lo iba a superar por la audacia que tenía. El tuvo algunos golpes duros y proponía algo más acotado, con menos autos, más chico y estamos haciendo todo lo contrario. Teníamos una muy buena complementación, él con lo que sabía de toda la parte técnica y nosotros más abocados a la parte comercial y el marketing. No creo que me hubiera animado a tanto si él estaba".

FgCDDYEWQAAspGP.jpg Otra imagen de los autos de fórmula del Rus Med Team. @VelocisimoLT10

"Es más que un equipo el Rus Med, lo digo porque lo creo realmente. Arranca en los sponsors, del primero al último, continúa por los ingenieros, los mecánicos y toda la gente de la Consultora Med, que somos muchos, los hinchas, los seguidores y los pilotos. Venimos a transformar algunas cosas del automovilismo, no todo. Como la sustentabilidad, la responsabilidad social, pensar en la gente desde otro lugar, como por ejemplo en este Centro. Está ideado para que lo visiten las escuelas técnicas, por ejemplo, a capacitarse. Obviamente queremos ganar y ser los mejores, pero responsables del entorno ante todo".

En ese sentido, Medina refirió que "en el automovilismo es un problema la falta de gente capacitada. Por eso nuestra intención que hablamos con el intendente (Javier Olaeta, presente en la inauguración) es que este lugar tenga al menos dos visitas al mes de alumnos de escuelas técnicas. Queremos incentivarlos para su futuro en esta profesión". En el enorme, increíble Centro Integral Rus Med que abrió formalmente sus puertas, seguro lo podrán hacer.

Proyecto de prensa

Además de sus proyectos deportivos en el automovilismo, Medina está pensando en incursionar en el periodismo a través de un nuevo portal de noticias que se llamaría ADN+. "La idea es contar cosas positivas, no informarse de todo lo malo que ocurre porque también hay muchas cosas buenas que no se muestran", expresó.

IMG-20221027-WA0010.jpg La nueva decoración para el 2023. IMAGEN TV

La nueva impronta

En el cierre de la noche, se descubrió uno de los autos del TC del Rus Team con su nueva decoración. Por supuesto, con el azul y amarillo como preponderante (por algo Medina es hincha de Boca), pero en degradé y donde también aparecía el celeste. Y en sus costados, el número 23 por el año en que se buscará el despegue deportivo.