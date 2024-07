El primer DT de Di María: "Lo descubrí cuando pasé por su casa y lo vi haciendo jueguitos"

El ex entrenador de Fideo contó que cada tanto habla con la mamá del jugador y que "me envió el primer trofeo de madera que le regalé". Siempre está presente en su memoria por la enorme carrera que hizo dentro del fútbol arrancando bien de abajo y con mucho sacrificio. Tomé contó que hace veinte años que no lo ve. "Sólo faltaría darte ese beso y abrazo, para que se termine de colmar mi pecho. Puede ser la emoción más grande que puedo sentir en mi vida", expresó el ex DT de Angelito en una entrevista con Súper Deportivo, de Villa Trinidad.

"Yo lo descubrí de casualidad. Un día pasé frente a su casa y lo vi haciendo jueguitos , me paré y le dije que llamara a su mamá: me presenté y le dije que era el profe de Los Toritos. Todos los días lo pasaba a buscar en bici porque los papás tenían que trabajar. Fue muy especial", relató.

"Era un pibe calladito, pero cuando entraba a la cancha se transformaba y muchas veces iba al arco. Todavía estoy esperando las diez pelotas que me dijeron que me iban a dar cuando se lo llevó Central. No quería saber más nada cuando me lo llevaron porque me estaban sacando el diamante en bruto", sostuvo el entrenador.

"A Ángel hace cerca de 20 años que no lo veo. La última vez fue de chiquito, ya como hombre de familia y con esa grandeza que tiene", sostuvo Tomé.

"Un día me encontré a su mamá (Diana) y le dije: «vos no te acordás de mí» y ella me dice: «¡Hola profe! me da un beso, dame tu número de teléfono que te voy a mostrar lo que tengo guardado». Y me envió el primer trofeo de madera que le había regalado a Angelito. Es imposible no emocionarse porque lo cuidaba como un hijo. Ese trofeo, para él, era como la Copa del Mundo. Fue el primero del flaco. Que la madre lo tenga guardado fue muy fuerte para mí", cerró.