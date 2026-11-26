Alrededor de 70 participantes, entre estudiantes universitarios y graduados, participaron de una prueba acuática de 1500 metros

Todos los nadadores que formaron parte de la prueba de aguas abiertas realizada en el río Paraná.

La Travesía de Nado UNR (Universidad Nacional de Rosario) 2026 reeditó la prueba de aguas abiertas que tuvo su primera edición el año pasado -después de mucho tiempo- y que recuperó una propuesta muy especial para la comunidad universitaria.

Alrededor de 70 nadadoras y nadadores participaron de la travesía de 1500 metros río abajo en aguas del Paraná.

A causa de la crecida del Paraná, Deportes UNR -organizadora del evento- en esta ocasión no se hizo el cruce del río, como se llevó adelante en 2025, y que convocó a 50 participantes

La travesía reunió a distintas generaciones, desde estudiantes universitarios hasta graduados y nadadores de 60 años.

De la pileta a las aguas abiertas

Todos ellos forman parte de Deportes UNR y son alumnos y alumnas que concurren habitualmente a la pileta, ya sea en los espacios de nado libre o participando de las distintas clases de natación.

Los 70 participantes de la travesía estuvieron acompañados por 22 guardavidas, 24 kayakistas y cuatro embarcaciones de apoyo.

La iniciativa surgió como una alternativa al cruce del río que la institución había retomado el año pasado con 50 participantes. Según explicó María Laura Arese, coordinadora de la Pileta de Deportes UNR, las condiciones actuales del Paraná y su crecida obligaron a modificar el formato original para priorizar la seguridad.

>> Leer más: La Fifa, bajo ataque de los hackers: robaron datos del organismo y sus funcionarios

"Desde mayo comenzamos a planificar una travesía de 1.500 metros río abajo que nos permitiera seguir compartiendo las aguas abiertas adaptándonos a las condiciones naturales", explicó María Laura Arese, coordinadora de la pileta de Deportes UNR.

"La crecida nos obligó a evaluar alternativas y modificar la planificación sobre la marcha", agregó Arese.

La coordinadora destacó la colaboración de Leo Manino, jefe de Guardavidas de la Costanera, Prefectura Naval Argentina, directivos de Deportes UNR y docentes y no docentes.