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Ya se extraña a la selección argentina: cuatro documentales para revivir su fútbol

El final de la Copa del Mundo ya ha despertado una ola de nostalgia. Afortunadamente, varias producciones audiovisuales atesoran algunos de los mejores momentos de la “Scaloneta”

20 de julio 2026 · 16:32hs
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La selección argentina atesora sus mejores recuerdos en diversos documentales disponibles en plataformas de streaming

La selección argentina atesora sus mejores recuerdos en diversos documentales disponibles en plataformas de streaming

No pasó ni un día desde que el pitido final le dio cierre al Mundial 2026 y la nostalgia ya apareció con todas sus fuerzas. La selección argentina, que volvió a disputar una final -esta vez para consagrarse subcampeona- siguió enamorando al país con su fútbol y dejando una huella imborrable en la historia del deporte. Pero ahora que se extrañan a los héroes de celeste y blanco y al clima mundialista, aún queda algo por hacer: revisar la filmografía en distintas plataformas y revivir algunos de sus mejores momentos.

Muchas personas todavía no vieron algunos de los tantos documentales que se realizaron alrededor de la “Scaloneta”, sobre todo a partir del histórico campeonato de Qatar 2022. En estos, los protagonistas ofrecen su mirada acerca de la hazaña, conversan sobre su recorrido en entrevistas exclusivas y comparten imágenes inéditas.

Ahora que de la Copa del Mundo solo quedan anécdotas y una mezcla de emociones, vale la pena repasar esas producciones imperdibles que ponen el foco en el grupo que le devolvió la ilusión a un país entero.

>>Leer más: La selección ya vuela hacia Argentina tras perder la final del Mundial: quiénes regresan y quiénes no

Cuatro documentales acerca de la Selección Argentina

Distintas plataformas ofrecen un vistazo único a la "Scaloneta":

“Capitanes del mundo” (Netflix)

Jugadores, capitanes y técnicos que participaron de la Copa Mundial de la FIFA 2022 se reúnen en este documental de 6 episodios para revivir las emociones de Qatar. Las estrellas del mundial, especialmente Lionel Messi, reconstruyen su paso por la copa con detalles e imágenes emocionantes.

“Sean eternos: Campeones de América” (Netflix)

Tal como adelanta la plataforma, esta serie de 3 capítulos ofrece “una mirada íntima e inédita sobre la lucha de Lionel Messi y la selección argentina en la Copa América para romper una racha de 28 años sin títulos”.

“Elijo creer: el camino del campeón” (HBO Max)

Con el emotivo relato de Ricardo Darín, este documental recorre nuevamente el camino hacia la victoria de la selección argentina en la Copa del Mundo de 2022. Con testimonios del plantel y entrevistas exclusivas, este homenaje revive el recuerdo desde lo más conmovedor del cameponato.

>>Leer más: Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

“Muchachos: la película de la gente” (Disney+)

Con la narración de Guillermo Francella, la película reconstruye el campeonato de 2022 desde la mirada de los hinchas y las historias de la gente. La producción pone el foco en cada cábala, ritual, relato, festejo y ansiedad de la hinchada que acompañó a la selección en su camino a la victoria mundial.

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