¿El piso será un obstáculo?

El estadio Arena do Baixada tiene la particularidad de que su campo de juego es de césped sintético. Hace dos años se cambió el piso, ya que era de césped natural, superficie que se utilizó para jugar una de las fases de grupo del Mundial 2014. La modificación fue a causa de que el césped recibía poca luz solar, lo que impedía mantenerlo en condiciones, y el uso de una luz artificial era muy costosa. La adaptación a este suelo es otra prueba a superar por los futbolistas rojinegros. No es demasiado común jugar en este tipo de suelo, al menos para los equipos argentinos. De todas formas, Newell's entrena en una cancha de este estilo ya que la construyó hace algunos años para que el primer equipo pueda realizar normalmente un entrenamiento más allá de las inclemencias del tiempo. La cancha del equipo brasileño hace algunos años que cuenta con esa clase de superficie luego de una autorización de la Fifa, pero que tiempo después fue revocada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). A tal punto que en el presente año debería volver al césped natural. Sin dudas que esta clase de superficie no le cayó muy bien a otros equipos que compiten en el país vecino. El motivo del cambio que realizó Paranaense es netamente económico ya que para mantener el natural costaba "alrededor de 25 mil dólares mensuales, es decir se ahorra 300 mil al año". Ovación ayer averiguó que los futbolistas leprosos jugarán con los botines habituales ya que los "tapones se hunden en la alfombra".

