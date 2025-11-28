El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA

El Pincha publicó un comunicado tras la resolución y la controversia generó una reacción de la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich

Luego de la grave sanción por el pasillo para recibir a los futbolistas de Central tras la conquista del campeonato de Liga 2025, Estudiantes de La Plata anunció este jueves que se defenderá ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Mientras tanto, el tema sigue ganando terreno en la agenda del gobierno nacional.

El Pincha tardó unas horas en dar a conocer la primera respuesta pública a la suspensión de sus futbolistas y el presidente Juan Sebastián Verón . El club publicó una foto de la comisión directiva y otros representantes de la entidad junto con el mensaje sobre la resolución que agravó el conflicto generado por el campeonato de Liga 2025 del Canalla.

Antes de la sanción, la discusión ya había despertado el interés del presidente Javier Milei , que apoyó el gesto de rechazo de la institución bonaerense y ahora desistió del viaje a Estados Unidos para asistir al sorteo de los grupos del Mundial 2026. En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , también se sumó al debate y cargó contra el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia .

La comisión directiva de Estudiantes expresó su "respaldo absoluto" a Verón , que quedó inhabilitado por seis meses para realizar cualquier actividad ligada al fútbol en función de su cargo. El mensaje de apoyo se extendió al capitán del equipo, Santiago Núñez , y a todo el plantel profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1994218141694513386&partner=&hide_thread=false En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los… pic.twitter.com/uxqwhkBfdx — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 28, 2025

De acuerdo al mensaje difundido este jueves a la noche, el Pincharrata empezó a analizar la sanción del Tribunal de Disciplina pra "impulsar las medidas que correspondan en defensa de la institución y sus integrantes". Como parte de este anuncio, la Brujita encabezó la foto con el resto de los dirigentes en respuesta a la resolución.

>> Leer más: Pasillo de campeón a Central: el sindicato de futbolistas fue muy duro con los jugadores de Estudiantes

A primera hora del día siguiente, el exfutbolista de Boca, Manchester United, Lazio e Inter de Milán, entre otros, compartió un mensaje de Eduardo Abadie, uno de sus antecesores al frente del club. "Siempre con vos. Todos somos Sebastián Verón. Todos somos Estudiantes", decía la historia publicada en Instagram.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1994182986481242554&partner=&hide_thread=false Verón está con el hincha de verdad.

Tapia, con la casta y la mafia de siempre.



Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios.



La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2025

En el terreno de los funcionarios públicos, Bullrich hizo una lectura similar y planteó que el presidente del Pincha "está con el hincha de verdad". En cambio, asoció a Tapia con "la casta y la mafia de siempre". De inmediato, acotó: "Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia".

¿Cuál fue la sanción a Estudiantes?

La AFA sancionó a Verón por la infracción del artículo 12 del Código Disciplinario, referido a la conducta ofensiva y las violaciones del principio de juego limpio. En el caso de los futbolistas que le dieron la espalda a sus colegas de Central, se aplicó una suspensión de dos fechas para 12 jugadores. La medida recién se aplicará a partir del próximo torneo de primera división, de modo que podrán enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero este fin de semana.

En el caso de Santiago Núñez, la entidad le prohibió usar la cinta de capitán durante tres meses, además de la inhabilitación antes mencionada. Finalmente, la resolución del boletín 6797/2025 establece una multa de 120 millones de pesos por haber "desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio".