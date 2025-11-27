Un incendio en un complejo de edificios en Hong Kong ya suma 94 muertos

La cifra de muertos por un enorme incendio en un complejo de departamentos residenciales en Hong Kong aumentó a 94 este jueves, mientras los bomberos combatían las llamas por segundo día. Se trata de uno de los incendios más mortales en la historia moderna de la ciudad.

Los rescatistas usaban linternas para revisar cada departamento en las torres carbonizadas, al tiempo que un humo espeso seguía saliendo de algunas ventanas del complejo Wang Fuk Court, un denso conjunto de rascacielos donde residen miles de personas en el distrito de Tai Po, un suburbio al norte, cerca de la frontera con la China continental.

Las autoridades dijeron que los bomberos aún trabajan en unos cuantos departamentos y tratan de entrar en todas las unidades de las siete torres para asegurarse de que no haya más víctimas.

“Nuestra operación de extinción de incendios está casi completa”, dijo Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones de Servicios de Bomberos. Los bomberos trabajaban arduamente “para evitar que los escombros y las brasas se reaviven. Lo que sigue es la operación de búsqueda y rescate”, agregó.

Aún se desconocía cuántas personas seguían desaparecidas o atrapadas. El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dijo que todavía esperaban entrar en contacto con 279 personas que seguían desaparecidas. En la conferencia de prensa las autoridades no ofrecieron actualizaciones sobre desaparecidos ni cuántas personas seguían dentro de los edificios arrasados por las llamas.

En un video reciente se ve a los rescatistas realizando búsquedas en algunos departamentos en la oscuridad. Las llamas anaranjadas aún se veían desde el interior de varias ventanas, aunque todo el complejo era ahora, en gran parte, una ruina ennegrecida.

Los bomberos tuvieron problemas para controlar las llamas desde que estalló el incendio a media tarde del miércoles, cuando se cree que el fuego se inició en el andamio de bambú y la red de construcción, y luego se extendió por siete de los ocho edificios del complejo.

Chan dijo que el incendio se propagó “excepcionalmente rápido” a través de las torres, y los trabajadores de emergencia tuvieron dificultades para acceder al interior.

“Los escombros y el andamio caían desde los pisos superiores. También hay otras razones, como la alta temperatura, la oscuridad... y el acceso de los vehículos de emergencia fue bloqueado por el andamio caído y los escombros, lo que hizo muy difícil nuestro acceso al edificio”, precisó.

Alrededor de 900 personas fueron evacuadas a refugios temporales durante la noche.

Dos directores de una empresa de construcción y un consultor de ingeniería fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. “Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa de construcción fueron gravemente negligentes”, afirmó Eileen Chung, superintendente de Policía.