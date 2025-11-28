Fin de clases: ruidoso y colorido festejo de estudiantes en el Monumento a la Bandera

Alumnos de cuarto y quinto año llegaron desde distintos puntos de la ciudad. Muchos arrancaron a festejar durante la madrugada.

Miles de estudiantes llegaron esta mañana hasta el Momento para celebrar el fin del ciclo lectivo

Miles de estudiantes secundarios se concentraron desde esta madrugada bien temprano al pie del Monumento a la Bandera para festejar este viernes con mucho ruido y color el último día de clases.

Se trató una celebración combinada: por un lado estaban los chicos que pasaban cuatro a quinto año, que se unen bajo la consigna Banderazo (Azo) y por el otro los que concluían el ciclo secundario, unidos por el Ultimo, Ultimo Día (UDD).

Los grupos de adolescentes fueron llegando al icónico punto de la ciudad desde distintas zonas, la más utilizada fue la peatonal Córdoba, donde también lanzaron petardos o bombas de estruendo.

Según informó el programa “El primero de la mañana” de LT8 , no se produjeron graves incidentes, pero al menos tres chicos tuvieron que ser asistidos por personal del Sies por consumo de alcohol y marihuana.

El dato llamativo de la mañana fue el cierre del Patio Cívico del Monumento. Los estudiantes no pudieron ingresar al lugar y tuvieron que concentrarse frente al mástil mayor del Monumento, donde convergen la avenida Belgrano y calle Córdoba. Al lugar acudieron dos móviles del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias que debieron a atender a al menos tres chicos por consumo de alcohol, pero en estado que no revestían gravedad.