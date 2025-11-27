Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida Tiene 32 años y estaba nadando con amigos en la zona de Isla Verde. Prefectura montó un operativo de búsqueda 27 de noviembre 2025 · 20:15hs

Captura de TV (El Tres)

Una gendarme de 32 años desapareció en las islas del río Paraná frente a Rosario y en la tarde de este jueves era intensamente buscada por personal de Prefectura Argentina.

La mujer desaparecida es Karen Ojeda, una gendarme de 32 años que se encontraba junto a un grupo de amigos nadando en la zona del parador Isla Verde, en el área frente a las costas de La Florida y del puente Rosario-Victoria.

De repente advirtieron que la mujer era la única del grupo que no regresó a la costa y dieron aviso a Prefectura, que de inmediato montó un operativo de búsqueda. Las tareas se realizaban contrarreloj para aprovechar las últimas horas de sol de la tarde, ya que de noche no pueden continuar el operativo.