Los Rosetto, marca registrada del karate rosarino, se lucieron en el Panamericano de Brasil

Una vez más los sanitaristas Daniel y Tomás Rosetto, padre e hijo, tuvieron destacadas actuaciones de karate, esta vez en Brasil

Daniel y Tomás Rosetto posan con orgullo con los cinturones conseguidos en Brasil y la bandera del sindicato que los apoya. El karate rosarino, bien representado.

El karate de Rosario de nuevo estuvo muy bien representado por los Rosetto . Daniel y Tomás, padre e hijo, que además compiten con la bandera de Obras Sanitarias , tuvieron destacadas actuaciones en el torneo internacional desarrollado recientemente en Natal, Brasil .

Del 20 al 23 de noviembre se llevó a cabo el 10° Campeonato Panamericano de Karate , organizado por la Federación Europea de Karate (IKU), que se realizó en la ciudad de Natal, Brasil.

Y nuevamente el karate rosarino estuvo presente con los deportistas Daniel Rosetto y su hijo Tomás Rosetto , sanitarias que representan al gremio de Obras Sanitarias, que conduce Silvio Barrionuevo.

La competencia reunió a 18 países del continente americano y fue transmitido por el canal oficial de Brasil, Globo TV. Los mejores competidores del continente se enfrentaron con el objetivo de conseguir su clasificación al Campeonato Mundial de Rumania 2026.

“Para nosotros fue un desafío más en la alta competencia, y poder compartirlo junto a mi hijo es lo más hermoso que te puede pasar en la vida”, expresó Daniel Rosetto con orgullo, quien destacó además el esfuerzo y la disciplina que requiere mantenerse en el alto rendimiento.

“El karate es una disciplina muy sacrificada, que exige constancia y entrenamiento incluso los días feriados. Si realmente querés estar en la selección, no hay otro camino que el trabajo duro. La suerte puede acompañarte, pero sin entrenamiento no se llega al podio”, dijo.

Los resultados de los Rosetto

Tomás Rosetto fue 1° en Kata Open internacional; 3° en Kumite Open internacional; 1° en Kata shorin ryu (panamericano) y 2° Kumite individual -80kg Panamericano.

Mientras que Daniel Rosetto fue 3° en Kumite Open internacional y 3° em Kumite individual veteranos panamericano. En Teams L. A. K. fue 3° Kata team Shorin (Rosetto, Cacciabue, Iraci) y 3° en Kumite team senior (Daniel, Tomas, Salazar, Gino).

Brasil ganó el medallero general seguido por Argentina. Perú completó el podio, México fue cuarto y Chile 5º.