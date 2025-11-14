Villarruel y Bullrich bajan las armas y buscan convivir en paz en el Senado

La ministra de Seguridad Nacional y legisladora electa visitó a la vicepresidenta en el Congreso. Calificaron el encuentro como “positivo”

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, dos figuras fuertes que convivirán en el Senado de la Nación a partir de diciembre.

En el marco de la nueva etapa que abrieron las elecciones del 26 de octubre, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel , recibió este viernes en su despacho de la Cámara Alta a la ministra de Seguridad Nacional y próxima senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich .

La reunión —que según fuentes se extendió poco más de una hora y se desarrolló sin la presencia de asistentes ni fotógrafos oficiales— tiene como telón de fondo la reorganización del bloque oficialista en el Senado y la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei.

Al retirarse del encuentro, Villarruel dijo que el encuentro había sido “positivo” y que se trató en un “tono muy amable” . Al tiempo que señaló: “Le aclaré que yo no tengo facultades para obstaculizar o interrumpir el ejercicio parlamentario en su rol institucional".

Bullrich, por su parte, afirmó que la vicepresidenta se mostró “muy colaborativa” y reveló que durante el intercambio solicitó que la agenda oficialista tenga “un espacio preferencial” en el Senado.

Según los interlocutores consultados, los ejes de la reunión apuntaron a definir la estrategia parlamentaria del oficialismo, en particular la coordinación del bloque de La Libertad Avanza, que con la renovación legislativa pasará de 7 a 20 senadores a partir del 10 de diciembre.

Bullrich informó que su tarea será “juntar las voluntades políticas para construir una mayoría”, mientras que Villarruel se limitará a garantizar el funcionamiento institucional de la Cámara Alta.

A lo largo del año, la tensión entre la Casa Rosada y Villarruel fue en aumento. Desde el gobierno consideraban que la compañera de fórmula de Milei era funcional a la estrategia opositora de desgaste del gobierno nacional.

Con el nuevo escenario que abrieron las elecciones de medio término, el gobierno busca bajar la tensión con Villarruel y encontrar algún esquema de convivencia para la etapa que viene, en la que el Congreso tendrá un lugar fundamental.

La ministra anticipó que el gobierno convocará a sesiones extraordinarias a partir de diciembre para avanzar con proyectos clave como el presupuesto 2026, reformas tributarias y laborales.

Fuentes del Senado señalaron que el clima del encuentro fue “ameno y cordial”, lo que marca un quiebre con los meses anteriores en los que la relación entre el Ejecutivo y la vicepresidenta había registrado fricciones abiertas. Incluso, el propio Milei llamó “traidora” a Villarruel y le negó el saludo en la catedral porteña.

Sin embargo, la distribución de roles no pasó desapercibida: Bullrich se perfila como la conducción política del bloque oficialista en la Cámara Alta, relegando a Villarruel a una función más de arbitraje institucional que de protagonismo legislativo.

Chispazos entre Bullrich y Villarruel

El encuentro de este viernes fue la primera vez que ambas se vieron cara a cara luego de una serie de cruces vía X. Por ejemplo, cuando se aprobó la emergencia en discapacidad.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, había dicho Bullrich. Y la compañera de fórmula de Milei no hizo esperar su respuesta.

“Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido”, retrucó Villarruel.

Jura

Por su lado, se confirmó que los 24 senadores que resultaron electos en los comicios del 26 de octubre jurarán en sus cargos en una sesión preparatoria que se realizará en la Cámara alta el 28 de noviembre, a partir de las 11.

De ese modo, el Senado retomará su actividad antes del recambio que tendrá lugar en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre.