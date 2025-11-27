La Capital | Economía | CGT

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

La central reúne a casi un centenar de organizaciones. El secretario general, Miguel Vivas, asumió durante una multitudinaria asamblea en el sindicato de la carne

Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia

27 de noviembre 2025 · 21:29hs
Miguel Vivas

Miguel Vivas, titular del sindicato de Alimentación, fue proclamado secretario general de la CGT Rosario.

“Vamos a dialogar con todos y esperamos ser escuchados, pero si quieren quilombo van a tener quilombo”. Así de directo fue Miguel Vivas, flamante secretario general de la normalizada Confederación General del Trabajo (CGT) Rosario, en su discurso inaugural.

Minutos antes, el dirigente rosarino del gremio de la industria alimenticia había sido proclamado durante una multitudinaria asamblea realizada en el Sindicato de la Carne. Un centenar de organizaciones, procedentes de distintas corrientes sindicales, se unieron para dar nueva vida a la central obrera en la ciudad.

La confluencia se aceleró en un contexto de crisis de la economía y el mundo laboral, potenciada por la ofensiva lanzada por el gobierno nacional para reformar la ley de contrato de trabajo y debilitar al movimiento obrero. Frente a un auditorio colmado y eufórico, Vivas aseguró que “es muy importante la unificación de la CGT en este momento en el que quieren destruir la legislación laboral y la organización sindical”.

Poco antes, al inicio de la asamblea, el titular del sindicato anfitrión, José Fantini, había advertido: “Muchos se van a preocupar de que estemos juntos”.

El camino de la unidad

El último intento de unificación de la central obrera fue en 2010. Durante muchos años, los sindicatos rosarinos se alinearon en distintos espacios, por diferencias a nivel local pero también relacionadas con las disputas a nivel nacional.

La percepción de que el gobierno nacional va por todos, sobre todo después de las elecciones legislativas de octubre, aceleró las negociaciones por la unidad.

cgt7713

Fueron muchos meses de conversaciones, que en algunos temas siguieron hasta entrada la tarde del jueves. Incluso, pocos días antes de la asamblea de unificación se alejaron del proceso los gremios nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), que a nivel local conduce Edgardo Arrieta y que, a nivel nacional, está enrolada en el moyanismo.

Más allá de esa distancia, argumentada en que no se respetaron los estatutos de normalización de la CGT nacional, la diversidad y masividad de la representación sindical en la central obrera quedó plasmada en su conducción, que cuenta con cinco secretarios adjuntos, a cargo del sindicato de camioneros de Santa Fe, que conduce Sergio Aladio, y de los gremios del calzado, la carne, docentes privados (Sadop) y Utedyc (trabajadores de clubes).

La Secretaría Gremial quedó a cargo del sindicato de trabajadores de la industria del tractor, mientras que decenas de secretarías, subsecretarías y vocalías fueron cubiertas por gremios como la UOM, Uocra, UTA empleados de comercio, UPCN, Obras Sanitarias, Smata, textiles, correo, Luz y Fuerza, judiciales, Apur, Sutep, Sitratel, Supa, pasteleros, locutores, supervisores aceiteros, UDA y Amet, entre muchos más.

La reforma laboral

El nuevo titular cegetista se mostró convencido de que “la unidad del movimiento obrero ya es un motivo para festejar” y expresó su voluntad de articular con los diferentes nucleamientos sindicales.

“Nos pisan la paritaria, tenemos salarios de pobreza, hoy el aguinaldo se usa para pagar deudas y para el gobierno y algunos sectores empresarios parece que los culpables de lo que pasa en el país somos los trabajadores”, se quejó.

Al mismo tiempo, advirtió que la reforma laboral no creará ni formalizará empleo, que está siendo demolido porque “esta política económica destruye la industria y nos deja sin trabajo”.

Recuperar protagonismo

La nueva conducción iniciará una ronda de reuniones con autoridades y distintos sectores políticos. Sergio Aladio, secretario adjunto y también titular del gremio de Camioneros, fue uno de los principales armadores de esta convergencia.

cgt65749b

“Es histórico que después de 14 años y muchos errores que cometimos los dirigentes, estemos unidos para encarar estos momentos complejos, esta central obrera dará mucho que hablar”, aseguró, convencido de que los más de 80 sindicatos que dieron el presente es una muestra de que “pudimos contener y abrazar a todos”.

Martín Lucero, el titular de Sadop (docentes privados) que será también secretario adjunto de la central obrera, señaló que la unidad cegetista en Rosario es “una de las mejores noticias para el movimiento obrero”.

Noticias relacionadas
Tras la quita de retenciones, las empresas petroleras deberán asegurar la producción y los programas de inversión requeridos para dar continuidad a la actividad.

Neuquén y Santa Cruz se suman a la quita de retenciones al petróleo

Marcos Lavagna, titular del Indec.

El Indec salió aclarar la causa de la mejora de la actividad económica

La Bolsa de Comercio fue a elecciones este jueves.

El oficialismo se impuso en la Bolsa de Comercio y Bortolato será presidente

es lo que se gastan en una cena: polemica por la propuesta de salario minimo

"Es lo que se gastan en una cena": polémica por la propuesta de salario mínimo

Ver comentarios

Las más leídas

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Lo último

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

La AFA se expidió luego de que los jugadores del Pincha se dieron la vuelta como gesto de protesta al título de campeón de liga entregado al Canalla
Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón
Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Muerte en el Parque de España: la misteriosa chica O. podría tener datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: la misteriosa "chica O." podría tener datos clave

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana
Policiales

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Ovación
Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Policiales
Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana
Policiales

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

La Ciudad
Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Muerte en el Parque de España: la misteriosa chica O. podría tener datos clave

Muerte en el Parque de España: la misteriosa "chica O." podría tener datos clave

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima
LA CIUDAD

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Información General

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas