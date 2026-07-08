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El otro Mundial: Argentina hizo el milagro en Atlanta, la tierra del líder de la igualdad racial

En Atlanta, donde Argentina venció a Egipto en el Mundial, hay un legado cultural que vale la pena conocer: el Memorial de Martin Luther King

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

8 de julio 2026 · 18:50hs
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El sitio donde descansan los restos de Martin Luther King y su esposa en Atlanta

El sitio donde descansan los restos de Martin Luther King y su esposa en Atlanta, donde Argentina jugó ante Egipto por el Mundial.

No sólo se vive de fútbol. Y el Mundial es mucho más que una pelota. Más allá del partidazo que jugó Argentina para superar de manera dramática 3 a 2 a Egipto y meterse en los cuartos de final, esta ciudad de Atlanta excede ser sólo una sede mundialista. Porque tiene un tesoro cultural y un legado social que vale la pena conocer: el Lugar Histórico Nacional Martin Luther King Jr., a pocos minutos del centro, en un barrio periférico, que incluso muchos argentinos fueron a visitar el día después del triunfo ante Egipto.

Martin Luther King Jr. nació en Atlanta en 1929, fue un predicador y activista bautista estadounidense que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles hasta su asesinato en 1968.

Estuvo al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza. Luchó contra la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964 y fue asesinado en Memphis en 1968.

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La casa de la infancia del líder social.

La casa de la infancia del líder social.

El memorial imperdible de Atlanta

En Atlanta hay un memorial imperdible de varios edificios que conmemoran al líder más aclamado del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos. El parque conserva el vecindario de los orígenes de su vida, su niñez, donde luego predicó y que ahora descansan sus restos.

En estas instalaciones el visitante puede obtener información sobre la vida de King, en un recorrido que incluye la exhibición de sus objetos personales, fotografías impactantes, la importancia de su familia y la cronología de su vida, en cuanto a su lucha y sus logros.

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El Memorial está en un parque que invita a la reflexión.

El Memorial está en un parque que invita a la reflexión.

Visitas por su casa natal

El centro para visitantes exhibe películas y exposiciones sobre su legado. También hay una librería, un anfiteatro, el Jardín Internacional de Rosas por la Paz Mundial y hay vistas guiadas por su casa natal que son gratuitas.

También está la Iglesia Histórica Bautista Ebenezer, el lugar donde King fue pastor junto a su padre en la década de 1960. La iglesia fue el lugar donde se realizaron reuniones sobre los derechos civiles, como también el sitio donde se llevó a cabo el funeral del Dr. King en 1968.

Uno de los lugares más emotivos de la visita a este parque que está anexado sin vallas a la ciudad es un gran piletón donde fluye el agua transparente y hay una cripta doble en memoria del Dr. King y su esposa.

Argentina pasó por Atlanta y logró un triunfo épico. En esta ciudad clave en la lucha por la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos. Sus habitantes están orgullosos del líder que desde aquí se convirtió en un referente social. Martin Luther King, claro que es un verdadero campeón de la vida.

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