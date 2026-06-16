Las fuertes declaraciones de los referentes de Argelia en la previa del debut ante Argentina

Rafik Belghali y Vladimir Petkovic se mostraron confiados de cara al estreno en el Mundial 2026 y aseguraron que pueden dar el golpe ante el vigente campeón

Rafik Belghali y Vladimir Petkovic se mostraron confiados de cara al estreno en el Mundial 2026 y aseguraron que pueden dar el golpe ante el vigente campeón

La selección argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia . En la previa del debut, los referentes del conjunto africano hablaron en la previa respecto a sus aspiraciones en Norteamérica y aumentaron las expectativas para el encuentro de este martes a las 22.

Los Fennec regresan a una Copa del Mundo después de doce años de ausencia y abrirán su participación en el Grupo J frente a la Albiceleste en Kansas.

Uno de los referentes que marcó la postura del plantel fue Rafik Belghali. El lateral de 24 años, que juega en el Hellas Verona de Italia, aseguró que afrontarán el compromiso con la misma preparación que cualquier otro partido.

“ Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro ”, afirmó en declaraciones al medio argelino DzFoot.

El defensor fue incluso más allá al referirse a las posibilidades de su selección frente a los vigentes campeones del mundo: "Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido".

Belghali también destacó el trabajo realizado durante la preparación mundialista y el buen clima que existe dentro del grupo: "Nos hemos preparado bien, el ambiente es realmente bueno, el grupo lo está haciendo bien y estamos entrenando duro".

Las recientes victorias en los amistosos de preparación frente a Países Bajos y Bolivia reforzaron la confianza del plantel, aunque el futbolista reconoció que todavía quedan detalles por ajustar antes del estreno.

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Las declaraciones del técnico de Argelia

El entrenador Vladimir Petkovic mantuvo la misma línea discursiva. El técnico bosnio valoró la jerarquía de Argentina, pero no se sintió intimidado por el desafío al que se enfrentarán: "Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes".

Petkovic, que asumió al frente de la selección argelina en febrero de 2024, remarcó que el equipo tiene ambición: "Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados".

Aunque gran parte de la atención mediática gira en torno a Lionel Messi, el entrenador evitó centrar su estrategia en un solo futbolista y destacó el el equipo de Lionel Scaloni: "Argentina es un equipo completo, con un juego colectivo sólido y mucha experiencia en grandes torneos".

Consultado sobre un eventual plan especial para neutralizar al capitán argentino, Petkovic descartó una preparación específica: "No hay un plan especial para frenarlo, sino que intentaremos limitar el peligro de todo el equipo. Argentina tiene la ventaja en teoría, pero nada es imposible en el fútbol".

Además, insistió en la necesidad de enfocarse en cada instancia del torneo: "Debemos afrontar un partido a la vez, una sesión de entrenamiento a la vez. Lo importante es sacar el máximo provecho de cada momento".

El técnico destacó el papel que tiene que tener el seleccionado: "Hemos trabajado duro y estamos listos. No somos favoritos, pero en el Mundial siempre hay sorpresas. Debemos jugar concentrados y creer en nuestra capacidad para plantar cara a los campeones".

En este sentido, agregó: "Debemos estar preparados física y mentalmente. Tenemos que anticipar lo que puede ocurrir en el partido y actuar de manera proactiva, no solamente reaccionar ante las circunstancias".

Tras el debut ante la Albiceleste, el seleccionado africano continuará su camino en la fase de grupos el próximo 22 de junio frente a Jordania en San Francisco y el 27 de junio nuevamente en Kansas City ante Austria.