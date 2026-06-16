La Capital | Ovación | Argelia

Las fuertes declaraciones de los referentes de Argelia en la previa del debut ante Argentina

Rafik Belghali y Vladimir Petkovic se mostraron confiados de cara al estreno en el Mundial 2026 y aseguraron que pueden dar el golpe ante el vigente campeón

16 de junio 2026 · 12:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
Argelia volverá a disputar una Copa del Mundo luego de 12 años

Argelia volverá a disputar una Copa del Mundo luego de 12 años

La selección argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia. En la previa del debut, los referentes del conjunto africano hablaron en la previa respecto a sus aspiraciones en Norteamérica y aumentaron las expectativas para el encuentro de este martes a las 22.

Los Fennec regresan a una Copa del Mundo después de doce años de ausencia y abrirán su participación en el Grupo J frente a la Albiceleste en Kansas.

Uno de los referentes que marcó la postura del plantel fue Rafik Belghali. El lateral de 24 años, que juega en el Hellas Verona de Italia, aseguró que afrontarán el compromiso con la misma preparación que cualquier otro partido.

Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro”, afirmó en declaraciones al medio argelino DzFoot.

El defensor fue incluso más allá al referirse a las posibilidades de su selección frente a los vigentes campeones del mundo: "Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido".

Belghali también destacó el trabajo realizado durante la preparación mundialista y el buen clima que existe dentro del grupo: "Nos hemos preparado bien, el ambiente es realmente bueno, el grupo lo está haciendo bien y estamos entrenando duro".

Las recientes victorias en los amistosos de preparación frente a Países Bajos y Bolivia reforzaron la confianza del plantel, aunque el futbolista reconoció que todavía quedan detalles por ajustar antes del estreno.

>> Leer más: Kansas City se transformó en una extensión de Argentina con un banderazo fenomenal

Las declaraciones del técnico de Argelia

El entrenador Vladimir Petkovic mantuvo la misma línea discursiva. El técnico bosnio valoró la jerarquía de Argentina, pero no se sintió intimidado por el desafío al que se enfrentarán: "Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes".

Petkovic, que asumió al frente de la selección argelina en febrero de 2024, remarcó que el equipo tiene ambición: "Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados".

Aunque gran parte de la atención mediática gira en torno a Lionel Messi, el entrenador evitó centrar su estrategia en un solo futbolista y destacó el el equipo de Lionel Scaloni: "Argentina es un equipo completo, con un juego colectivo sólido y mucha experiencia en grandes torneos".

Consultado sobre un eventual plan especial para neutralizar al capitán argentino, Petkovic descartó una preparación específica: "No hay un plan especial para frenarlo, sino que intentaremos limitar el peligro de todo el equipo. Argentina tiene la ventaja en teoría, pero nada es imposible en el fútbol".

Además, insistió en la necesidad de enfocarse en cada instancia del torneo: "Debemos afrontar un partido a la vez, una sesión de entrenamiento a la vez. Lo importante es sacar el máximo provecho de cada momento".

El técnico destacó el papel que tiene que tener el seleccionado: "Hemos trabajado duro y estamos listos. No somos favoritos, pero en el Mundial siempre hay sorpresas. Debemos jugar concentrados y creer en nuestra capacidad para plantar cara a los campeones".

En este sentido, agregó: "Debemos estar preparados física y mentalmente. Tenemos que anticipar lo que puede ocurrir en el partido y actuar de manera proactiva, no solamente reaccionar ante las circunstancias".

Tras el debut ante la Albiceleste, el seleccionado africano continuará su camino en la fase de grupos el próximo 22 de junio frente a Jordania en San Francisco y el 27 de junio nuevamente en Kansas City ante Austria.

Noticias relacionadas
Las camisetas de Argentina coparon Kansas City en la previa del debut con Argelia. Emocionante banderazo.

Kansas City se transformó en una extensión de Argentina con un banderazo fenomenal

Nicolás Otamendi se despedirá de la selección argentina tras el Mundial.

Nicolás Otamendi y la felicidad de jugar su último Mundial, con la responsabilidad de competir

Lionel Scaloni se mostró muy tranquilo en la conferencia de prensa, antes del debut. Se viene Argentina y Argelia.

Scaloni auténtico: lágrimas de emoción, calor insoportable y feliz por dirigir otro Mundial

La selección de Argelia llega con mucha ilusión al debut ante Argentina. Le quieren ganar a Messi y después pedirle la camiseta.

El rival bajo la lupa: "Quiero que gane Argelia 3 a 2 y Messi haga los goles de Argentina"

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Lo último

Las fuertes declaraciones de los referentes de Argelia en la previa del debut ante Argentina

Las fuertes declaraciones de los referentes de Argelia en la previa del debut ante Argentina

La historia y la técnica del DT de Argelia, el rival de la selección argentina en el debut

La historia y la técnica del DT de Argelia, el rival de la selección argentina en el debut

Aseguran que Tim Payne, el fenómeno viral del Mundial, seguirá su carrera en Paraguay

Aseguran que Tim Payne, el fenómeno viral del Mundial, seguirá su carrera en Paraguay

Encontraron el cuerpo de un hombre desparecido hace más de una semana

El cuerpo de Hernán Montessi, de Arequito, estaba en el Instituto Médico Legal. Su foto fue pegada en las calles y distribuida por redes. Investigan las causas de su muerte.

Encontraron el cuerpo de un hombre desparecido hace más de una semana
Día de la Bandera: cuándo arranca el show de Abel Pintos y quiénes más suben al escenario
La Ciudad

Día de la Bandera: cuándo arranca el show de Abel Pintos y quiénes más suben al escenario

Rosario se pone la camiseta: frío polar e ilusión mundialista por el debut de Argentina
La Ciudad

Rosario se pone la camiseta: frío polar e ilusión mundialista por el debut de Argentina

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas clave que no se deciden
Política

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas clave que no se deciden

Quinta semana de paro en la UNR: docentes universitarios reclaman un aumento salarial
La Ciudad

Quinta semana de paro en la UNR: docentes universitarios reclaman un aumento salarial

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores
Policiales

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Ovación
La historia y la técnica del DT de Argelia, el rival de la selección argentina en el debut
Ovación

La historia y la técnica del DT de Argelia, el rival de la selección argentina en el debut

La historia y la técnica del DT de Argelia, el rival de la selección argentina en el debut

La historia y la técnica del DT de Argelia, el rival de la selección argentina en el debut

Central: todos los detalles del nuevo predio que tendrá la entidad Canalla en Funes

Central: todos los detalles del nuevo predio que tendrá la entidad Canalla en Funes

Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este martes 16 de junio

Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este martes 16 de junio

Policiales
Encontraron el cuerpo de un hombre desparecido hace más de una semana
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre desparecido hace más de una semana

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

La Ciudad
Día de la Bandera: cuándo arranca el show de Abel Pintos y quiénes más suben al escenario
La Ciudad

Día de la Bandera: cuándo arranca el show de Abel Pintos y quiénes más suben al escenario

Rosario se pone la camiseta: frío polar e ilusión mundialista por el debut de Argentina

Rosario se pone la camiseta: frío polar e ilusión mundialista por el debut de Argentina

Quinta semana de paro en la UNR: docentes universitarios reclaman un aumento salarial

Quinta semana de paro en la UNR: docentes universitarios reclaman un aumento salarial

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío intenso

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío intenso

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos
Policiales

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Vóley: Normal 3 le ganó a Sonder y no le pierde pisada a Regatas

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Normal 3 le ganó a Sonder y no le pierde pisada a Regatas

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux clasificaron a los cuartos de final en el femenino
Ovación

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux clasificaron a los cuartos de final en el femenino

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso
La ciudad

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso

Crece la incertidumbre en el debate público respecto a la economía
Economía

Crece la incertidumbre en el debate público respecto a la economía

Keiko Fujimori se impone por 18.000 votos, pero Perú aún no tiene presidente
El Mundo

Keiko Fujimori se impone por 18.000 votos, pero Perú aún no tiene presidente

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas
Policiales

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026
La Ciudad

Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026

Semana decisiva en el conflicto entre la patronal y el sindicato aceitero
Política

Semana decisiva en el conflicto entre la patronal y el sindicato aceitero

Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo
Información General

Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque de helicópteros en Brasil
Información General

Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Trump anunció un acuerdo con Irán y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz
El Mundo

Trump anunció un acuerdo con Irán y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz

Lanzan campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
La Ciudad

Lanzan campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe
La Ciudad

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000
Economía

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000

En el Quini 6 quedó todo vacante y el miércoles habrá un pozo de $7.200.000.000
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el miércoles habrá un pozo de $7.200.000.000

Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas
Información General

Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales
Economía

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada
Política

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada