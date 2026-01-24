La Capital | Ovación | Newell's

El nuevo Newell's terminó pareciéndose demasiado al viejo equipo

Previsiblemente, la dupla Orsi-Gómez se enfocó en la búsqueda del orden táctico. Al principio se notó, pero de a poco el plan se desdibuó

24 de enero 2026 · 13:08hs
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Si algo distinguió a la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez a lo largo de sus carreras como entrenadores es la búsqueda del orden. Todos sus equipos, con más o menos jerarquía, lo tuvieron como premisa. Era previsible que en Newell's sería la primera fortaleza que buscarían.

No pasó mucho tiempo hasta que esa previsión se ratificara. Newell’s salió a enfrentar a Talleres en Córdoba con un esquema táctico bien definido, donde destacaba sobre todo la línea de cinco en el fondo. A esa decisión, Orsi-Gómez le agregaron la idea de jugar en bloque, con un equipo corto que nunca quedara mal parado.

>> Leer más: Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

El plan de Orsi-Gómez se desdibujó

En los primeros minutos el plan se vio claro, pero a medida que transcurría el partido se fue desdibujando. Hubo desacoples en la línea de fondo, los volantes empezaron a perder los duelos individuales y de a poco Talleres comenzó a adueñarse

del partido. El esquema no funcionaba como lo pensaron los técnicos.

Los desajustes del plan se vieron sobre todo por la izquierda y no fueron gratis, ya que la mayoría de las incursiones ofensivas del equipo de Tevez llegaron por ese lado. La duda, para el segundo tiempo, era cómo mejorar lo defensivo y

agregarle una cuota de fútbol a ese esquema pensado para no perder el orden. Pero la desorientación defensiva fue en aumento y pronto se convirtió en debacle: primero llegó el gol de Talleres y enseguida la expulsión de Bruno Cabrera, que vio dos amarillas en un muy corto lapso.

>> Leer más: Newell's: "Falta coordinación, estamos en formación", dijeron Orsi y Gómez tras perder con Talleres

Síntomas de un mal comienzo

Todo un síntoma de que el nuevo Newell’s, con ocho debutantes, se parecía cada vez más al viejo. En la mitad del segundo tiempo un jugador de Talleres recorrió 30 metros con la pelota e increíblemente se perdió el gol, otra señal de que el esquema hacía agua (de hecho, así fue el segundo tanto).

Y eso que se habla sólo de lo defensivo, porque a la hora de ugar, de crear situaciones y de arrimarse al arco contrario, Newell’s ni siquiera se pareció al equipo que salvó la ropa sobre la hora en la temporada 2025.

Fue un comienzo muy distinto al que se esperaba. ¿Hay atenuantes? Por supuesto que sí: el equipo es prácticamente nuevo y le falta mucho rodaje. El desafío para los técnicos será conseguir que su idea táctica comience a trasladarse a la cancha, y que ocurra cuanto antes.

