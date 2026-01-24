Newell's perdió 2 a 1 ante Talleres en su debut en el Apertura 2026

Newell's no tuvo un buen debut a pesar de que presentó ocho de sus refuerzos. La Lepra terminó con uno menos por la expulsión de Bruno Cabrera.

La dupla Orsi-Gómez hace su debut en el banco de Newell's.

Newell's hace su debut en el Apertura cobtra Talleres

Newell's cae 1 a 0 ante Talleres en el Mario Kempes

Newell's cayó 2 a 1 con Talleres en Córdoba en el inicio de su camino en el Apertura 2026. Los goles los hicieron Ronaldo Martínez a los 58' y Valentín Depietri a los 85' para el local y Walter Nuñez para la Lepra a los 90'. El árbitro Luis Lobo Medina expulsó a los 60' fue expulsado Bruno Cabrera.

ST 45': Walter Nuñez le dio vida a Newell's y descontó

ST 40' Talleres metió una contra letal y se puso 2 a 0

ST 13': El equipo local se pone en ventaja a través de una pelota parada

PT 24' Talleres tuvo una muy clara para abrir el marcador

Game Cast de Talleres vs Newell's

Formaciones