La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Si bien no se confirmó la continuidad de Franco Colapinto en Alpine en 2027, todos los caminos conducen a que pronto se hará realidad. Momentos de definiciones

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

6 de agosto 2026 · 21:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
Franco Colapinto y el Alpine número 43. Aún cuando mostró retrocesos en las últimas carreras

BWT Alpine

Franco Colapinto y el Alpine número 43. Aún cuando mostró retrocesos en las últimas carreras, dio un paso adelante este año.

La Fórmula 1 no está de vacaciones, aunque se le parezca bastante. Es en los recesos donde todo se mueve. Los equipos, o están en el armado de un nuevo auto o abocados a mejorar el que tienen, depende de la época del año. Y el mercado de pilotos está en ebullición. Lo vivió Franco Colapinto en el 2025, lo está viviendo ahora aunque con características muy distintas. Si el año pasado la situación era parecida y el contexto peor, y se anunció la renovación en Alpine el fin de semana de Gran Premio de Brasil, en este no hay por qué pensar lo contrario. Pero claro, hay que basarse en los indicios actuales que apuntan en esa dirección . Y todos indican que la renovación está al caer, y que no se esperará a la carrera de noviembre en Interlagos. Será pronto, tal vez antes del próximo GP de Países Bajos o inmediatamente después. Todo está encaminado.

Flavio Briatore es el que maneja los destinos del equipo de Fórmula 1 del gigante automovilístico Renault. Ya lo hizo en el pasado, cuando llevó a Michael Schumacher primero, y a Fernando Alonso después, a la cúspide del automovilismo mundial. Después llegó la trampa de Singapur 2008, cuando hizo estrellar a propósito a uno de sus pilotos, Nelsinho Piquet (el que dejó afuera de la butaca a José María Pechito López) para que ganara el español y la denuncia del brasileño al año siguiente, cuando el inefable italiano ya se había deshecho de sus servicios.

Eso eyectó a Briatore de la Fórmula 1 por más de una década hasta que volvió casi de incógnito con el cambio de conducción de la Fórmula 1 y lo buscaron para rehacer un equipo que lejos estaba de reverdecer los laureles pasados. Tampoco es que lo logró, pero sí se dio un paso adelante del 2025 al 2026, aunque este parón de verano les llegó como una clara advertencia de que, o mejoran el auto que tienen, o se bajarán de la pelea por la zona media. Que no debe ser más que un escalón hacia la pelea principal, que es la de las victorias o títulos.

>>Leer más: Franco Colapinto está entre los mejores de la Fórmula 1: el ranking oficial de pilotos

En eso anda Alpine y en ese contexto se inscribe la realidad de Colapinto, al que claramente Briatore ungió como su gran apuesta a futuro, porque está claro que no va a ser Pierre Gasly, un muy buen piloto que ya lleva demasiadas temporadas en la F-1 como para pensar que la tomará por asalto.

La banca de Briatore a Franco Colapinto

Briatore bancó a Colapinto, más allá de las expresiones públicas en su momento en la que realmente lo presionó, al piloto y a su entorno, en los momentos en que ya se había decidido “entregar” el 2025 en pos de un 2026 promisorio. Por ejemplo, en la previa de Zandvoort, justo hace una año, donde declaró que dudaba de si había hecho bien en meterlo en la F-1, de si no era mejor esperar, e inmediatamente después por primera vez quedó en el top ten de un ensayo libre. Y el domingo, si no fuera por una orden tardía del equipo hacia Gasly, hubiera sumado sus primeros puntos en Alpine.

De 10º y último equipo de la grilla, Alpine pasó a ser hoy el 6º, justo a la mitad ahora que se sumó Cadillac. O sea, avanzó un montón y Colapinto con él. No solo este año volvió a sumar puntos después de un 2025 de sequía, sino que tuvo grandes actuaciones y maniobras bárbaras que lo llevaron a decir al mismo Briatore, en una entrevista el medio The Race, que su evolución fue del ciento por ciento. Primer dato de una nota que vio la luz hace poco más de una semana.

El reconocimiento de la Fórmula 1

Su percepción fue prácticamente a la par de la elección de la superación a Gasly y Liam Lawson como “la” maniobra del mes por el sitio oficial de la Fórmula 1. Sitio que además reconoce a Colapinto como el 10º mejor piloto de la temporada, a la par de Isack Hadjar, por ejemplo, que corre con Red Bull.

>>Leer más: Flavio Briatore frenó los rumores sobre un posible reemplazo de Colapinto en Alpine

Cómo desprenderse entonces de un piloto que viene tallando fuerte, aún ante su compañero de equipo, que tiene largadas extraordinarias muy seguido, que corrió los tres primeros GP con un chasis baqueteado por el crash test y así y todo cosechó su primer punto en Alpine en China, aún con un auto chocado por Esteban Ocon y descontando como una fiera la distancia con Carlos Sainz hasta el final, o manteniendo al principio con fiereza la posición con los Racing Bulls.

Que llegó en todas, sí, todas las carreras que largó con Alpine, que esquivó como un gato un choque seguro con Lawson en Australia. Que en Miami y Canadá les pasó el trapo a todos detrás de los cuatro grandes. Que fue el que más sumó de la escudería en las últimas tres carreras. Donde claramente Alpine estuvo detrás de Racing Bulls y casi de Audi. Y en Silverstone finalizó 9º delante de Gasly después de partir 19º.

El apoyo que se intuye

Mercado Libre es uno de los principales patrocinadores del argentino y, aunque no hizo algún comunicado oficial al respecto, sí dejó deslizar con fuentes confiables que seguirá apoyando siempre la campaña de Colapinto en la Fórmula 1.

Recientemente, el equipo difundió el video completo de uno de sus principales sponsor, Skip, especialmente con Colapinto. Y al final del mismo el texto reflejaba: “Hasta la próxima vuelta”, con el logo inmediato del equipo. Señales que hablan también de continuidad.

>>Leer más: No tiene descanso: Colapinto sigue Hungría, sin vacaciones de la Fórmula 1

Como la foto grupal con Colapinto en la presentación de Gucci como sponsor principal de Alpine para 2027. O su elección para las pruebas de las gomas Pirelli en Hungaroring.

Las versiones sin ningún fundamento

Un medio japonés, Auto Sport Web, difundió la disparatada versión de que Briatore le pidió a Colapinto que se busque equipo. Otras más afirmaban que Fernando Alonso podría volver a Alpine, dejando a Aston Martin, justo ahora que empieza a evolucionar y que eso dejaría de a pie el argentino.

También, que Carlos Sainz no está conforme en Williams, entonces podría reemplazar al asturiano y la butaca libre quedaría para el regreso de Colapinto.

Todo está viciado de lógica. Briatore invirtió por Colapinto y en su mejor momento no lo dejará ir. El italiano lo elogió y hasta lo palmeó cuando tuvo ese breve choque en Hungría. Es cuestión de tiempo y hay un anuncio inminente en puerta.

Noticias relacionadas
Flavio Briatore pisó el freno ante las versiones del reemplazo de Fernando Alonso por Franco Colapinto.

Flavio Briatore frenó los rumores sobre un posible reemplazo de Colapinto en Alpine

Franco Colapinto no tiene vacaciones y continúa los trabajos con Alpine en Hungría.

No tiene descanso: Colapinto sigue Hungría, sin vacaciones de la Fórmula 1

Almirón no pudo contar con Campaz en un par de entrenamientos durante la semana. El Bicho marcó la agenda en Central.

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Santiago Segovia fue el autor del primer tanto de Central, apenas iniciado el encuentro.

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

En el gobierno de Pullaro reconocen al fiscal Franco Carbone como un funcionario de acción y que conoce la calle. Su rol en la pelea contra el narcomenudeo

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño
La Ciudad

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: No hubo violencia
Información General

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: "No hubo violencia"

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Ovación
Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

Policiales
Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina
La Capital+

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa
Zoom

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas
Policiales

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero
Policiales

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: Tengo errores, como cualquiera
Información General

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: "Tengo errores, como cualquiera"

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes
Información General

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo
La Ciudad

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo

Paro docente: El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida, dice el Gobierno
La ciudad

Paro docente: "El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida", dice el Gobierno

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios
Economía

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables
Policiales

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales