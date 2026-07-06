Infantino reconoció el llamado de Trump antes de la decisión que favoreció a Estados Unidos

El presidente de la Fifa explicó cómo fue el proceso por el cual el Comité Disciplinario retiró la sanción de Folarin Balogun, goleador estadounidense

Infantino reveló que recibió un llamado de Trump previo a la polémica decisión de la Fifa.

La polémica decisión que la Fifa anunció este domingo , al retirar la sanción del goleador de la selección de Estados Unidos Folarin Balogun , generó una de las grandes controversias de este Mundial 2026 . Ante la ola de críticas, el presidente Gianni Infantino emitió un comunicado para esclarecer los motivos de la decisión.

El goleador estadounidense, que lleva tres goles anotados en esta Copa del Mundo , fue expulsado en el partido de 16avos de final ante Bosnia y Herzegovina , por lo que debía cumplir una fecha de suspensión en el encuentro de esta noche ante Bélgica por los octavos de final, que se disputará desde las 21 (horario en Argentina) en Seattle.

A través de la cuenta oficial @fifamedia que utiliza la entidad para realizar comunicados en redes sociales, el mandatario de la organización expresó: “He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la Fifa relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la Fifa”.

“ Los órganos judiciales de la Fifa son independientes . Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la Fifa y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre ”, aclaró Infantino.

Gianni Infantino junto a los presidentes de Canadá, México y Estados Unidos.

La llamada de Donald Trump

Si bien el suizo remarcó que discute “regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la Fifa con el presidente de los Estados Unidos” y reveló que recibió una llamada del propio Donald Trump, enfatizó que normalmente recibe “llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes”.

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“Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la Fifa y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la Fifa, y es un principio que siempre defenderé”, explicó el mandatario de la entidad madre del fútbol.

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

Una decisión polémica

En tanto, al referirse explícitamente sobre las decisiones que toma el Comité Disciplinario de la Fifa, Infantino resaltó que lee cada una de ellas “cuando se emiten” y sostuvo: “A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no”.

De igual manera, el presidente de la Fifa insistió en que “siempre” respeta “esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman”, más allá de que es “irrelevante” si le “gusta personalmente o no una decisión”.

“El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la Fifa en todo momento”, concluyó Infantino ante la polémica decisión que favoreció a Estados Unidos.