En el "Mundial de las estrellas", las figuras que se despidieron de la Copa del Mundo

Varios jugadores de renombre pasaron por esta edición y se despidieron antes de tiempo, mientras Messi, Haaland y Mbappé continúan haciendo historia

La Copa del Mundo 2026 es reconocida como “el Mundial de las estrellas” debido a la gran presencia de figuras internacionales de renombre que además supieron dejar su huella. Mientras Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé aparecen como goleadore s y continúan en carrera por el título, otros grandes jugadores se despidieron de la competencia .

Este domingo, en los octavos de final de este Mundial, Neymar Jr. jugó -probablemente- su último partido en la Copa del Mundo en la derrota de Brasil por 2 a 1 ante Noruega , donde Haaland dio el batacazo con un doblete. Si bien el 10 de la Verdeamarela se despidió con un gol de penal, no pudo cumplir su máximo sueño de conseguir el título.

A su vez, hace apenas unos días, Portugal y Croacia jugaron uno de los partidos más apasionantes de esta edición , en la que Cristiano Ronaldo y Luka Modric se enfrentar on cara a cara en los 16avos de final. El delantero protugués anotó un tanto de penal y su excompañero de Real Madrid fue una de las figuras del encuentro, pero el croata se despidió del Mundial y confesó que, con 40 años, cerró su participación en la máxima cita del fútbol.

Estas figuras y varias más pasaron por esta Copa del Mundo y se despidieron antes de tiempo por las derrotas de sus selecciones, pero otras grandes estrellas siguen a paso firme mientras escriben nuevas páginas que quedarán en la historia de los mundiales .

Afuera del Mundial en fase de grupos

Al contar con un nuevo formato que incluyó a 48 selecciones, solamente 16 equipos quedaron eliminados en la fase de grupos, mientras que los otros 32 avanzaron a los 16avos de final. En la primera instancia, algunas figuras internacionales se despidieron con la decepción de no lograr el objetivo.

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A pesar de la victoria de Corea del Sur en el debut ante República Checa, Heung-Min Son no pudo darle una alegría a su público y el seleccionado asiático quedó eliminado como uno de los cuatro peores terceros de grupo.

De la misma manera, Federico Valverde cayó eliminado con la Uruguay de Marcelo Bielsa, que apenas sumó dos puntos. En tanto, su compañero de Real Madrid, Arda Güller, se despidió en su debut con Turquía, aunque pudo dar una gran actuación en la última fecha ante Estados Unidos.

Federico Valverde no tuvo una buena actuación y fue el foco de las críticas en Uruguay. AP

Las estrellas que fueron eliminadas

Ya en la ronda de 16avos de final, comenzaron los duelos mano a mano que, poco a poco, van dejando atrás a varias selecciones que cierran su participación. En dicha instancia, Paraguay dio el gran golpe al eliminar a Alemania, que contaba con varias figuras como Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich y Jamal Musiala, entre otros.

Asimismo, además de la mencionada eliminación de Modric y Croacia, la Uefa sufrió las despedidas de Suecia, que fue goleada 3 a 0 por Francia y sus goleadores Alexander Isak y Victor Gyokeres se marcharon sin pena ni gloria; Edin Dzeko con Bosnia y Herzegovina, que cayó 2 a 0 ante Estados Unidos; y Países Bajos presentó una gran batalla ante Marruecos, pero fue eliminada con estrellas como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Cody Gakpo.

Países Bajos y Virgil van Dijk cayeron eliminados ante Marruecos por penales. AP

Por otro lado, Ecuador no pudo cumplir con las expectativas de sus hinchas y cayó 2 a 0 ante México. Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hinchapié no lograron avanzar con su selección y fueron apuntados por una actuación que decepcionó a los ecuatorianos. Del lado africano, Sadio Mané, con Senegal, y Amad Diallo, con Costa de Marfil, quedaron a un paso de los octavos y quedaron eliminados ante Bélgica y Noruega respectivamente.

Partidos calientes en octavos

La derrota de Brasil ante Noruega también marcó la despedida de Neymar, pero también de varias figuras de renombre internacional como Marquinhos, Alisson, Casemiro y Vinicius Jr. La Verdeamarela volvió a padecer otra fuerte decepción que puso en el foco de las críticas a toda la nueva generación de jóvenes talentos.

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Durante este lunes y martes, varios partidos podrían marcar el final de la participación de otras estrellas. Esta tarde, Portugal y España se verán las caras en Dallas, por lo que Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal pondrán punto final a su lucha en el Mundial, así como también sus compañeros.

Finalmente, este martes será el turno de la selección argentina de Lionel Messi y los campeones del mundo que buscarán defender la corona obtenida en Qatar 2022, aunque para continuar en carrera deberán chocar ante Egipto, que cuenta con Mohamed Salah como abanderado. De la misma manera, la Colombia de Luis Díaz, James Rodríguez y Juanfer Quintero enfrentará a Suiza por un lugar en los cuartos de final.