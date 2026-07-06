Colombia vs. Suiza por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Los cafeteros y los suizos buscarán los cuartos de final, donde se cruzarían con el ganador de Argentina vs. Egipto. En esta nota, los detalles del partido

Colombia y Suiza se enfrentarán este martes por los octavos de final del Mundial 2026.

Colombia y Suiza se enfrentarán este martes en el BC Place Vancouver Stadium (BC Place Stadium) por los octavos de final del Mundial 2026 . Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre los Cafeteros y el A-Team en la Copa del Mundo.

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial entre Colombia y Suiza se jugará este martes 7 de julio, desde las 17 (horario en Argentina), en el BC Place Vancour Stadium de Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

El árbitro principal será el salvadoreño Iván Barton . En tanto, los asistentes serán su compatriota David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro . La mexicana Katia García completa el plantel como cuarta referí y su compatriota Sandra Ramírez será la juez de reserva.

La transmisión del encuentro entre Colombia y Suiza será a través de DSports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

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El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Colombia y Suiza avanzará directamente a los cuartos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Egipto. El partido de cuartos se jugará el sábado 11 de julio a las 22 (horario en Argentina) en el Kansas City Stadium.