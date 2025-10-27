Asociación Rosarina de Fútbol: el libro "Rosario, capital del fútbol" será presentado en Ciencia Política La presentación estará a cargo de Celina Barón y Andrea Giammaría, y será este miércoles a las 17 Por Juan Iturrez 27 de octubre 2025 · 22:01hs

Asociación Rosarina de Fútbol. El libro "Rosario, capital del fútbol" llega a la facultad de Ciencia Política.

En el marco del 120º aniversario de la Asociación Rosarina de Fútbol, este miércoles a las 17 se realizará la presentación del libro "Rosario, capital del fútbol - Historia de una pasión”, en la facultad de Ciencia Política (Riobamba 250 bis).

El libro reúne fotografías históricas y narra momentos trascendentales de los clubes que forman y formaron parte de la liga más importante del interior del país. El trabajo, que difunde el legado de una institución que llegó a los 120 años de vida, fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de Santa Fe y del Concejo Municipal de Rosario.

La exposición estará a cargo de Celina Barón, licenciada en ciencias políticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), docente de la diplomatura en gestión deportiva y miembro del observatorio del deporte. También estará en la disertación Andrea Giammaría, licenciada en comunicación social de la UNR y coordinadora general del equipo editor.

El evento es organizado por el observatorio del deporte de la UNR , la Asociación Rosarina de Fútbol y la facultad de ciencia política.