Gustavo Lechner fue seleccionado a un curso Fifa para instructores de árbitros

El rosarino Gustavo Lechner, exjuez e instructor de Cadep, compartió los cursos que se realizaron en el predio Lionel Messi. “Fue un curso de primer nivel”

Gustavo Lechner en AFA. Los instructores y exárbitros se juntaron para los cursos que dio la FIFA en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. El rosarino resaltó el encuentro.

Gustavo Lechner , exárbitro, actual instructor y formador de árbitros, fue invitado por AFA a un curso Fifa Rap . El rosarino fue el único instructor seleccionado de la provincia de Santa fe. Dicho curso se desarrolló por cuatro días, la semana pasada, en el predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Estoy muy feliz de haber sido el instructor de árbitros de la provincia de Santa Fe. La experiencia es muy buena y es la segunda vez que soy invitado a estos cursos que realiza la Fifa en el predio de AFA. La anterior fue en el año 2018”, confió Gustavo Lechner , instructor y exárbitro nacional.

La Fifa creó los cursos RAP (por las siglas en inglés del Programa de Asistencia al Arbitraje) para desarrollar árbitros y asistentes jóvenes talentos y para unificar los criterios de todo el plantel arbitral. Estos programas buscan mejorar las habilidades técnicas, tácticas y físicas de los árbitros, elevando los estándares de arbitraje a nivel nacional e internacional.

“El encuentro dura cuatro días, incluyen la capacitación de instructores de arbitraje para que transmitan las directrices de FIFA de manera uniforme. Es la formación de jóvenes talentos con el objetivo de guiar el desarrollo íntegro de los árbitros más jóvenes con gran potencial, potenciar sus habilidades y prepararlos para un futuro en el arbitraje de élite”, sostuvo Lechner.

Nueva funciones en el arbitraje

En su nueva función, el exárbitro rosarino destacó la instrucción para todos los colegas. “Hay una unificación de criterios en donde se busca que todos los árbitros tengan la misma instrucción y la misma interpretación de las reglas de juego, promoviendo la consistencia y uniformidad en las diferentes asociaciones.

Los cursos proporcionan a los árbitros acceso a contenidos y recursos de vanguardia alineados con los estándares internacionales de la Fifa, con instructores internacionales con vasta experiencia”, señaló el referente arbitral de Santa Fe.

Cursos de primer nivel

Por último, Lechner agradeció a la Fifa por la esta invitación. “Los cursos son de primer nivel y al estar en este ámbito quiero aprender cada día. Pasé parte de mi vida en esta profesión y estos cursos para instructores de árbitros es con un fin de actualizar sus metodologías de enseñanza y directrices. Todo sirve para poder seguir desarrollando en la formación y acompañamiento de los árbitros para potenciarlos y acompañarlos en el camino del profesionalismo”, dijo el instructor de árbitro de Cadep que convivió en sus colegas en el predio de AFA.