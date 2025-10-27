Se viene la tercera clínica en el fútbol infantojuvenil en Villa Gobernador Gálvez

Declarada de interés deportivo y comunitario en Villa Gobernador Gálvez, se realizará la tercera clínica del fútbol infantojuvenil organizada por el licenciado José Chame y un selecto grupo de estudio de entrenamiento deportivo.
La clínica de fútbol se realizará, el lunes 3 de noviembre con la presencia de destacados profesionales en el fútbol de la región
Por Juan Iturrez
El encuentro será el lunes 3 de noviembre a las 19 en la Asociación de Comercio e industria de la vecina ciudad. La entrada será un alimento no perecedero a beneficio de la copa de leche del merendero "Dulce sueño".
En el evento disertarán conocidos técnicos de la región. Claudio Marucci (médico especialista medicina deportiva), José Chame (licenciado en educación física y preparador físico de AFA), exjugadores de primera división y técnico reconocido que transitan los clubes de la Rosarina y ligas del interior.
“Además del fútbol infantojuvenil, la clínica también está apuntada para fútbol femenino que viene creciendo a pasos agigantados en todas las ligas. Dentro del evento también vamos a sortear algunas pelotas, libros que nosotros escribimos, un libro del patrón de fútbol infantil. Quiero resaltar que lo destinado en el encuentro será para el merendero 'Dulce sueño' para su copa de leche”, sostuvo José Chame.
