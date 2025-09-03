La Capital | Ovación | Central

Central y la clasificación a la Libertadores: una lucha titánica contra dos poderosos

El equipo canalla tiene un objetivo claro que quiere cumplir, pero tiene como competidores directos a Boca y River. Ambos vendrán al Gigante de Arroyito

Guillermo Ferretti

3 de septiembre 2025 · 06:00hs
Central no pudo terminar su partido ante Sarmiento. Le quedan 45 minutos por delante.

Marcelo Bustamante / La Capital

Uno de los objetivos deportivos que trazó Rosario Central para esta temporada es el de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Y, al menos hasta hora, los auriazules lo vienen logrando, pero se les viene una pelea titánica frente a dos poderosos: River y Boca.

En la tabla anual, con un partido pendiente respecto de los competidores más cercanos, los dirigidos por Ariel Holan están en el tercer lugar, consiguiendo hasta acá el cupo para jugar Prelibertadores. La pelea en la parte alta de este escalafón, que clasifica a los equipos de primera división a las copas 2026, es hoy con Boca y River, dos equipos con los que históricamente fue complejo competir.

Los xeneizes cuentan con los mismos puntos que Central (45) pero mejor diferencia de gol, y los millonarios tienen un punto más (46). Eso sí, los dos serán rivales de los de Arroyito en las próximas fechas en el Gigante, donde los canallas dejaron escapar muy pocos puntos en todo el año.

Lo que está claro es que la pelea de Central por alcanzar el objetivo deportivo trazado es contra los dos equipos de mayor presupuesto del fútbol argentino. Lo de los millonarios es complejo porque aún atienden tres frentes en forma simultánea. Además del Clausura, siguen en carrera tanto en Copa Argentina como en la Libertadores. Mientras que Boca, igual que los de Arroyito, sólo discuten chances de acceso a las copas internacionales 2026 en el torneo local.

River y Boca como visitantes

Teniendo en cuenta que River y Boca tienen que medirse en Arroyito ante Central, vale la pena revisar cómo les ha ido a ambos jugando de visita por el torneo local durante este 2025. Hasta ahora en el Apertura 2025, los canallas fueron de visita contra los dos: a La Bombonera, donde perdieron 1 a 0, y al Monumental, donde empataron 2 a 2.

Boca2
Uno de los dos partidos que perdió Central en el año fue ante Boca, en La Bombonera.

Ahora la historia será diferente y los auriazules tendrán la chance de jugar mano a mano contra los rivales directos en el Gigante, donde consiguió muy buenos resultados en este 2025. El Xeneize estará en Arroyito el próximo domingo 14 de setiembre, por la octava fecha. Mientras, los millonarios lo harán tres jornadas más tarde, en la fecha 11, los primeros días de octubre.

Desde principio de este año, por el torneo local, los millonarios disputaron 10 encuentros en rodeo ajeno y no perdieron ninguno, con 3 triunfos (San Martín de San Juan, Gimnasia de La Plata e Instituto de Córdoba) y 7 empates (Platense, San Lorenzo, Godoy Cruz, Deportivo Riestra, Sarmiento, Independiente y Lanús). En esos 10 juegos, el equipo de Marcelo Gallardo sumó 16 puntos sobre 30 posibles, anotó 12 goles y recibió sólo 3. Además, consiguió 7 vallas invictas.

Lo del Xeneize

Los números de Boca de visita, en tanto, parecen más terrenales que los de River, pero sumaron casi el mismo porcentaje de puntos. En este 2025 el Xeneize disputó 12 partidos del torneo local en condición de visitante en los que consiguió 5 triunfos (Banfield, Belgrano, Central Córdoba de Santiago del Estero, Independiente Rivadavia y Aldosivi), 3 empates (Unión, Tigre y Argentinos Juniors) y padeció 4 derrotas (Racing, Newell's, River y Huracán). Sobre 36 puntos posibles, el xeneize cosechó 18, exactamente la mitad. En esos juegos Boca anotó 15 goles y recibió 10. Consiguió 5 vallas invictas.

En cuanto a Central, sus números como local entre Apertura y Clausura son muy buenos. En total, contando los playoffs del Apertura, el equipo de Holan disputó 13 encuentros, con 9 triunfos (Lanús, Atlético Tucumán, Sarmiento, Gimnasia de La Plata, Vélez, Instituto, Independiente, Estudiantes y Newell's), 3 empates (Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Deportivo Riestra) y 1 derrota (Huracán, por los cuartos de final). Cosechó un total de 30 puntos sobre 39 en juego en Arroyito, con 19 goles a favor, 7 en contra y 6 vallas invictas.

Los 35 puntos obtenidos sobre 48 posibles en la fase clasificatoria del Apertura posicionaron a Central de manera inmejorable en la tabla anual. Es ese escalafón el que da pasajes a los dos primeros para jugar Libertadores 2026, un boleto para Prelibertadores al tercero y seis más a los ubicados del cuarto al noveno lugar para tomar parte de la Sudamericana del año que viene.

Una buena ventaja sobre el cuarto

Siempre considerando que tiene un partido por completar con Sarmiento en Junín, mirando la tabla anual, los de Arroyito aventajan hoy por cuatro puntos al cuarto, Argentinos Juniors, primer equipo de los que vienen atrás que estaría quedando fuera de la Libertadores 2026 y, a la vez, clasificando para la próxima Sudamericana.

River
River también vendrá al Gigante. El último cruce de Central con el Millonario fue en Núñez e igualaron 2-2.

Lo ideal para que Central asegure presencia en Libertadores sería tratar de repetir la campaña realizada en el primer semestre. Ya jugado el primer tercio de la fase clasificatoria (seis fechas), el conjunto auriazul suma 10 puntos sobre 18 posibles. Y si bien se mantiene invicto, tiene cuatro unidades menos que las que logró en los primeros seis encuentros del Apertura. De todos modos, los números le siguen dando a Central como para mantenerse entre los tres primeros de la tabla anual.

A este análisis resta agregarle la posibilidad de los “corrimientos” de posiciones en la tabla anual que, en caso de producirse, pueden favorecer las chances de Central de clasificar a las copas internacionales, en especial a la Libertadores.

Es que, por ejemplo, en caso de que River o Boca terminen la temporada por encima de Central en la tabla anual y alguno de ellos se corone campeón del Clausura, los de Arroyito subirán un lugar en ese escalafón. Y hasta dos lugares si lo consiguen ambos en distintas competencias.

Es que River puede lograrlo en otros dos torneos, la Copa Argentina (juega cuartos de final ante Racing) y la Libertadores (se medirá también en cuartos de final contra Palmeiras). Un título en cualquiera de esas dos competiciones asegura al ganador la clasificación para Libertadores 2026. Algo que también puede atesorar Central, en forma directa, si es campeón del Clausura.

